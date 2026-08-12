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Pacto Histórico expuso propuesta para mejorar la atención a víctimas del terremoto en Colombia: “Debe primar la protección de la vida”

La bancada del partido político pedirá que se expidan mecanismos para aceptar ayuda humanitaria internacional para hacer frente a la tragedia

El Pacto Histórico presentará un derecho de petición ante los ministerios de Defensa y de Salud para establecer si el Buque Hospital Benkos Biohó está siendo utilizado para prestar atención médica y humanitaria en el Pacífico - crédito @GloriaFlorezSI/X
El Pacto Histórico presentará un derecho de petición ante los ministerios de Defensa y de Salud para establecer si el Buque Hospital Benkos Biohó está siendo utilizado para prestar atención médica y humanitaria en el Pacífico - crédito @GloriaFlorezSI/X
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La bancada del Pacto Histórico anunció que presentará solicitudes formales ante la Cancillería, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y varios ministerios para que tomen medidas que contribuyan a mejorar la atención a las víctimas del terremoto registrado el 10 de agosto en Chocó, que también sacudió a otras zonas del país.

Ante una catástrofe de esta magnitud, debe primar la protección de la vida, atender a las víctimas y garantizar que ninguna comunidad quede abandonada”, expresó.

Por un lado, informó que enviará una solicitud formal a la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para que, según su competencia, activen los mecanismos requeridos para que el Gobierno acepte y envíe las ayudas humanitarias ofrecidas por otros países y organismos internacionales.

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El Pacto Histórico solicitará a las autoridades competentes un plan urgente para restablecer y garantizar la continuidad del suministro de energía en los territorios afectados - crédito Sergio Acero/Reuters
El Pacto Histórico solicitará a las autoridades competentes un plan urgente para restablecer y garantizar la continuidad del suministro de energía en los territorios afectados - crédito Sergio Acero/Reuters

De igual manera, indicó que presentará un derecho de petición ante los ministerios de Defensa y de Salud para establecer si el Buque Hospital Benkos Biohó está siendo utilizado para prestar atención médica y humanitaria en el Pacífico. “Esta infraestructura fue creada para acercar los servicios de salud a las comunidades del Pacífico y debe utilizarse plenamente ante esta emergencia”, detalló.

En materia de servicios básicos, la bancada informó que solicitará a las autoridades competentes un plan urgente para restablecer y garantizar la continuidad del suministro de energía en los territorios afectados por el movimiento telúrico.

Además, aseguró que, mientras ese plan se materializa, a las comunidades afectadas se les deben garantizar elementos básicos que les permitan contar con suministro eléctrico para vivir.

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Comisión bicameral y vigilancia

El Pacto Histórico también dio a conocer que radicará una proposición para crear una Comisión Accidental Bicameral de acompañamiento a las víctimas del terremoto. De acuerdo con la bancada, con esto se buscará escuchar a las víctimas y acompañar a las comunidades, además de vigilar los recursos.

La Gobernación de Cundinamarca habilitó dos centros de acopio para recibir ayudas humanitarias tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca / API
Hay puntos de acopio de agyuda humanitaria en Bogotá. Los elementos recolectados en Cundinamarca se enviarán a Chocó - crédito Gobernación de Cundinamarca / API

Entre las funciones previstas para esa comisión está la organización de mesas de trabajo en los departamentos afectados, la vinculación de congresistas de esos territorios, el seguimiento a las medidas de atención, rehabilitación y reconstrucción, entre otras.

Toda persona damnificada debe recibir atención de acuerdo con sus necesidades, sin discriminación por su territorio, origen étnico, condición socioeconómica, filiación política o cualquier otra circunstancia”, recordó.

Bogotá concentra centros de acopio y habrá auditoría interna sobre las donaciones

Por otro lado, el Pacto Histórico precisó que en Bogotá están habilitados varios puntos de acopio:

  • San Cristóbal, en la calle 39 sur 44-16, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Tunjuelito, en la calle 49 sur t27-47, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Kennedy, en la carrera 78 +38C-06 sur, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Teusaquillo, en la sede del Pacto Histórico, en la transversal 17A +t37-29, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Engativá, en la carrera 69 1475-88, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Sede de Colombia Humana, en la transversal 17A Bis t36-74.

Asimismo, indicó que desde el departamento de Cundinamarca se entregarán elementos médicos solicitados directamente por las comunidades de Chocó. Los alimentos, elementos de aseo, ropa, colchonetas, pañales, toallas higiénicas y demás insumos recogidos en los centros de acopio serán enviados a las regiones afectadas.

El Pacto Histórico instará a que se tomen medidas para mejorar la atención de víctimas del terremoto - crédito @IvanCepedaCast/X
El Pacto Histórico instará a que se tomen medidas para mejorar la atención de víctimas del terremoto - crédito @IvanCepedaCast/X

Para controlar el destino de esas ayudas, la bancada designará a una persona responsable de la auditoría interna y de la trazabilidad de las donaciones. Esa persona tendrá la tarea de registrar los recursos y elementos recibidos, verificar su destino y rendir informes sobre su entrega efectiva a las comunidades.

Adicionalmente, indicó que en el Valle del Cauca su militancia y organizaciones sociales continúan articulando ayudas para Cali y Buenaventura, y que las ubicaciones y actualizaciones de los puntos de recolección serán difundidas de forma permanente a través de sus canales oficiales.

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