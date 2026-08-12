Pacto Histórico expuso propuesta para mejorar la atención a víctimas del terremoto en Colombia: “Debe primar la protección de la vida”

La bancada del Pacto Histórico anunció que presentará solicitudes formales ante la Cancillería, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y varios ministerios para que tomen medidas que contribuyan a mejorar la atención a las víctimas del terremoto registrado el 10 de agosto en Chocó, que también sacudió a otras zonas del país.
“Ante una catástrofe de esta magnitud, debe primar la protección de la vida, atender a las víctimas y garantizar que ninguna comunidad quede abandonada”, expresó.
Por un lado, informó que enviará una solicitud formal a la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para que, según su competencia, activen los mecanismos requeridos para que el Gobierno acepte y envíe las ayudas humanitarias ofrecidas por otros países y organismos internacionales.
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De igual manera, indicó que presentará un derecho de petición ante los ministerios de Defensa y de Salud para establecer si el Buque Hospital Benkos Biohó está siendo utilizado para prestar atención médica y humanitaria en el Pacífico. “Esta infraestructura fue creada para acercar los servicios de salud a las comunidades del Pacífico y debe utilizarse plenamente ante esta emergencia”, detalló.
En materia de servicios básicos, la bancada informó que solicitará a las autoridades competentes un plan urgente para restablecer y garantizar la continuidad del suministro de energía en los territorios afectados por el movimiento telúrico.
Además, aseguró que, mientras ese plan se materializa, a las comunidades afectadas se les deben garantizar elementos básicos que les permitan contar con suministro eléctrico para vivir.
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Comisión bicameral y vigilancia
El Pacto Histórico también dio a conocer que radicará una proposición para crear una Comisión Accidental Bicameral de acompañamiento a las víctimas del terremoto. De acuerdo con la bancada, con esto se buscará escuchar a las víctimas y acompañar a las comunidades, además de vigilar los recursos.
Entre las funciones previstas para esa comisión está la organización de mesas de trabajo en los departamentos afectados, la vinculación de congresistas de esos territorios, el seguimiento a las medidas de atención, rehabilitación y reconstrucción, entre otras.
“Toda persona damnificada debe recibir atención de acuerdo con sus necesidades, sin discriminación por su territorio, origen étnico, condición socioeconómica, filiación política o cualquier otra circunstancia”, recordó.
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Bogotá concentra centros de acopio y habrá auditoría interna sobre las donaciones
Por otro lado, el Pacto Histórico precisó que en Bogotá están habilitados varios puntos de acopio:
- San Cristóbal, en la calle 39 sur 44-16, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Tunjuelito, en la calle 49 sur t27-47, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Kennedy, en la carrera 78 +38C-06 sur, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Teusaquillo, en la sede del Pacto Histórico, en la transversal 17A +t37-29, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Engativá, en la carrera 69 1475-88, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sede de Colombia Humana, en la transversal 17A Bis t36-74.
Asimismo, indicó que desde el departamento de Cundinamarca se entregarán elementos médicos solicitados directamente por las comunidades de Chocó. Los alimentos, elementos de aseo, ropa, colchonetas, pañales, toallas higiénicas y demás insumos recogidos en los centros de acopio serán enviados a las regiones afectadas.
Para controlar el destino de esas ayudas, la bancada designará a una persona responsable de la auditoría interna y de la trazabilidad de las donaciones. Esa persona tendrá la tarea de registrar los recursos y elementos recibidos, verificar su destino y rendir informes sobre su entrega efectiva a las comunidades.
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Adicionalmente, indicó que en el Valle del Cauca su militancia y organizaciones sociales continúan articulando ayudas para Cali y Buenaventura, y que las ubicaciones y actualizaciones de los puntos de recolección serán difundidas de forma permanente a través de sus canales oficiales.
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