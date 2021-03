Video: usuarios de TransMilenio sorprenden a un hombre acosando a dos pasajeras y masturbándose

Acosador en TransMilenio. Imagen de referencia.

Usuarios del sistema de transporte armaron un escándalo cuando fueron testigos del presunto acoso que cometía un hombre, quien en medio de un agolpamiento de personas que viajaban por la carrera 30, tenía por fuera sus genitales y se estaba masturbando cerca de dos mujeres, las cuales alertaron a todos los que se encontraban en el biarticulado.

Al ser testigos de la obscena escena por el exhibicionista, hombres y mujeres empezaron a golpearlo y gritarle improperios. En el video, que se volvió tendencia en redes sociales, muestra cómo un hombre lo toma por el cuello y luego lo inmoviliza con una llave impidiéndole la movilidad de sus brazos y cabeza.

“Degenerado, cochino, desgraciado e hijue%$#”, son algunos de los comentarios que se escuchan mientras varias personas golpean al presunto pervertido.

Katerin Roa, quien denunció lo sucedido por medio de BLU Radio, le contó al medio que ella estaba sintiéndose acosada por el hombre mientras se encontraba en la multitud. De acuerdo con su relato, los hechos sucedieron en la tarde de este jueves, en la ruta B28 que sale del Portal de las Américas rumbo al Portal Norte, y que todos pasó justo sobre la carrera 30.

“Yo tomé el Transmilenio en Banderas, en la parada CAD, se subió este señor, el bus iba muy lleno. Cuando fue que empecé a sentir que él se me acercaba mucho, yo volteé a mirar y él se mandó rápido las manos a sus partes íntimas”, contó Roa a la emisora.

Ella en el momento no entendió bien lo que pasaba, sin embargo luego empezó a sentir que este hombre se inclinaba hacia su cuerpo, “volvió y se me pegó a mi cola, volteé a mirar y otra vez se mandó las manos a sus partes íntimas, yo me puse de lado y dije, voy a poner cuidado y mirar haber que es lo que hace”.

Al cambiar de posición, ella pudo evidenciar que el hombre se estaba masturbando, pues otra mujer también estaba siendo víctima de esos vejámenes. “Le empezó a pegar con la espalda a esa señora, yo levanté la cabeza y me di cuenta que llevaba el pene por fuera”, detalló Katerin al medio.

Los dos mujeres al darse cuenta de los actos por parte del hombre, empezaron a gritar. Todos los pasajeros se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo que con airados golpes amedrantaron al acosador.

“A veces uno siente miedo. Se dice: ‘No sé qué tenga ese señor en las manos, de pronto cargue un cuchillo, de pronto arremeta contra mí al decir eso’, pero es una persona que está mal de la cabeza, un depravado”, afirmó la joven.

En medio de los golpes y los insultos al hombre, los usuarios esperaron llegar a la próxima parada del bus, para expulsarlo del vehículo y entregárselo a un uniformador de la policía. El video se muestra cómo las personas lo arrojan a los pies del bachiller y le comentan los actos grotescos que estaba cometiendo contra las mujeres.

Usuarios de TransMilenio captan a acosador que es masturbaba en el sistema de transporte.

