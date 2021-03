Se saltaron la fila: denuncian que los administrativos de hospital en Valledupar fueron priorizados en vacunación

Según el médico Julio Peralta, en el hospital Hospital Rosario Pumarejo de López fue inoculado el personal que no tiene contacto con los pacientes. Foto: Referencia. Alcaldía de Manizales.

En el Hospital Rosario Pumarejo de López, en el centro de Valledupar, hubo un presunto caso de salto a la fila del Plan Nacional de Vacunación. De acuerdo con el vocero de los galenos cesarenses y ginecólogo Julio Julio Peralta, personal administrativo sin contacto con pacientes contagiados de COVID-19 habría sido inmunizado antes de completar la aplicación al personal del primera línea.

Peralta, quien fue retirado de la institución denunciada recientemente, afirmó al diario local El Pilón que un asesor jurídico, un asistente de gerencia y un ingeniero de sistemas, entre otros funcionarios administrativos, fueron vacunados sin tener contacto con los pacientes infectados.

A pesar de que algunos sí se vacunaron, “hay auxiliares de enfermería que atienden a pacientes contagiados con el virus que están en el quinto piso del hospital que se habilitó para esto que no estén vacunadas, esto no se compadece con los funcionarios que se enfrentan día a día con esta enfermedad”, expresó Peralta acerca de las inoculaciones que se llevaron a cabo el pasado miércoles y jueves al medio local

Además, afirmó que esto no fue un secreto dentro del personal interno. “Nos enteramos porque la vacunación no es algo secreto y el personal evidenció que estaban vacunando a estas personas y se prendieron las alarmas”, aseveró y aseguró que la gerencia del centro asistencial dijo que se estaba cumpliendo con el direccionamiento del Ministerio de Salud.

Pero los datos oficiales difieren. Según el Plan Nacional de Vacunación, el personal que no tiene contacto directo con el COVID-19 tendrá que ser vacunado cuando se cumpla el primer objetivo del cronograma: la vacunación completa del personal de primera línea y de los mayores de 80 años. En este caso, estas personas se encontrarían entre la etapa 2 y 4 del proceso.

De acuerdo con Peralta, puede que haya habido un error desde el Gobierno nacional. “Ellos habían enviado la información del talento humano del hospital y cuando la regresaron especificaron cuáles eran las personas que se debían vacunar en cada una de las etapas, esto es un error y debieron decirlo, ya que había personal que no le corresponde aún recibir la vacuna”, le dijo al medio local.

Jackeline Henríquez, gerente de la entidad, le dijo al semanario La Calle que se absolvía de culpas y que era error del Ministerio de Salud. “Yo no tengo culpa que la base de datos la haya cruzado mal el Ministerio de Salud, o qué haya pasado, pero tengo las pruebas que he estado vacunando independientemente de quien sea, y si no vacuno, no pasamos a segunda y tercera fase”, aseveró.

En el momento la Secretaría de Salud del departamento investigará si se trata de de un problema en las bases de datos. En caso de que haya sido decisión del hospital, de acuerdo con el diario, se deberá llevar a cabo un proceso en los entes de control competentes.

De acuerdo con el Secretario de Salud, Hernán Baquero, desde una base de datos preliminar se debe hacer un filtro para priorizar a los funcionarios de primera línea. “No todos los médicos ni las enfermeras hacen parte de la primera línea, hay también aseadoras, vigilantes, y demás personal. El resto hacen parte de la segunda etapa de vacunación”, señaló el funcionario.

Por otro lado, el médico Peralta recalca que este inconveniente al personal de salud se une a los largos meses sin paga que deben sobrellevar mientras enfrentan de primera mano el letal virus.

“Nos parece inaudito que quienes arriesgamos nuestra vida atendiendo a la población nos excluyan; y en el hospital, no sabemos bajo qué orden, vacunaron a funcionarios del área administrativa que no tienen nada que ver con pacientes, pero las auxiliares de enfermería que además les adeudan varios meses de salario, no han recibido la primera, lo que nos parece un acto vil y ruin en contra del talento humano en salud”, aseveró el galeno.

