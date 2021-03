Nicolás Petro, preocupado por la división al interior del ‘Pacto Histórico’

Nicolás Petro y Gustavo Petro. Foto: Nicolás Petro en su cuenta de Facebook.

La luna de miel del senador Armando Benedetti con los progresistas de Colombia Humana apenas duró unas semanas. Luego de que la Corte Suprema de Justicia le abriera, el pasado 11 de marzo, un proceso penal por enriquecimiento ilícito, el senador Gustavo Bolívar le solicitó dejar el ‘Pacto Histórico’ que lideran los partidos políticos de izquierda y Gustavo Petro, mientras resuelve su situación.

“Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. No deja de ser curioso q los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora q se suma al Pacto Histórico. Le pido q se retire del Pacto mientras resuelve su situación”, escribió Bolívar por medio de su cuenta de Twitter.

Benedetti respondió a la solicitud de Bolívar con fuertes acusaciones: “Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. Gustavo Bolívar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hiju”$%”.

Por otro lado, entre la tormenta de trinos, Nicolás Petro, hijo del excandidato presidencial que lidera la colectividad, decidió intervenir mostrándose preocupado por la actitud de Bolívar al interactuar con otros miembros de la coalición.

“Me preocupa mucho la actitud de Gustavo Bolívar. Ayer se fue en contra de María José Pizarro y hoy saca del Pacto Historico a Armando Benedetti. Difícil sumar así”, expresó el diputado en el Atlántico, quien hizo un llamado a la calma e invitó que las diferencias entre los legisladores se resolvieran “internamente”.

Trino de Nicolás Petro.

Al ver que la discusión seguía sosteniéndose por medio de respuestas, Petro continuó llamando a la calma por la clara polémica interna que desata el senador Bolívar: “Invito a Gustavo Bolívar y a Armando Benedetti a tomarnos un café. Dialogando podemos superar los problemas, debemos dar ejemplo de unidad”, señaló por medio de su cuenta oficial.

“Nuestro objetivo principal es derrotar al uribismo y transformar a Colombia, eso está por encima a estas peleas pequeñas”, dijo, quien intentó tildar como pequeño el malentendido que hizo que el barranquillero decidiera dejar la colectividad.

Trino de Nicolás Petro.

Incluso, mientras el excandidato a la Gobernación del Atlántico, quien perdió contra la candidata del clan Char, se encontraba sosteniendo reuniones con la ciudadanía con miras a 2022, etiquetó a los senadores para darles el ejemplo de cómo debería ser el llamado ‘Pacto Histórico’.

“Invito a Gustavo Bolívar, a Armando Benedetti y a María José Pizarro a que me acompañen en las próximas reuniones. Menos Twitter, más acción”, aseveró el hijo de Petro, con un contundente mensaje al final del trino.

Las peleas de Bolívar

De cara al 2022, los partidos y movimientos políticos están configurando programas para la disputa por la presidencia. A pesar de que el juego político se centra en figuras que se perfilaron en las pasadas elecciones, hay divisiones evidentes dentro de las colectividades. Ahora, se evidencia que podría ser el caso del “Pacto Histórico”, coalición del excandidato Gustavo Petro.

Los legisladores Gustavo Bolívar y María José Pizarro protagonizaron un malentendido hecho público por medio de sus cuentas oficiales en Twitter. La representante, con el fin de impulsar la campaña presidencial de 2022, publicó un video en el que se evidencia una camioneta en la que se escribió “#PactoHistórico Tour 2021″.

“Llegamos a Bogotá. Van más de 4 mil kilómetros recorridos en 21 días para construir el Pacto Histórico Esta semana estaremos en varias localidades de la capital tejiendo el cambio que le dará un nuevo momento a nuestro país”, expresó Pizarro por medio de Twitter.

Trino de Gustavo Bolívar.

Para el trino, su copartidario hizo una dura crítica de la manera en la que Pizarro usa su receso del legislativo, que va hasta el 16 de marzo. Bolívar trinó en respuesta: “María José, cuando dije que era un robo cobrar 3 meses de sueldo (100 millones) sin ir al Congreso, varios congresistas, entre ellas Sandra Ortíz del Verde y usted protestaron porque ‘nunca descansan’. hacer campaña con sueldo y carros del estado no es un trabajo. ¡Es ventajoso! Mal”, aseveró el también escritor y dijo que en ningún momento se retractó de su criticada aseveración. Sin embargo, Pizarro lo tomó de manera conciliadora.

No es la primera vez que Bolívar y Pizarro difieren públicamente. Cuando Bolívar aseguró que las funcionarias públicas que deseen que les carguen sus pertenencias deberían contratar una empleada del servicio, Pizarro respondió: “Querido Gustavo Bolívar, las empleadas domésticas tampoco están para cargar bolsos, eso lo puede hacer cualquiera por mucho dinero que gane. Cambiemos la mentalidad colonial del país, revolucionemos”, dijo la también congresista por medio de su cuenta de Twitter.

