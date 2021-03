Germán Vargas Lleras y Óscar Iván Zuluaga hablan sobre sus posibles candidaturas para 2022

Ni Germán Vargas Lleras, ni Óscar Iván Zuluaga descartan por completo aspirar a las próximas elecciones presidenciales. Fotos: Colprensa

Los partidos políticos, de cara a las elecciones presidenciales y del legislativo que se llevarán a cabo en 2022, iniciaron una campaña prematura en la que se vale todo y no se descarta a ninguna figura. Con un panorama incierto y con una presidencia de Iván Duque que aún no acaba, la derecha no ve tierra firme en la cual erguir a un candidato. Esto se debe a que aún no se pueden calcular los estragos o beneficios de la actual administración a nombre del Centro Democrático.

Sin embargo, el partido de Gobierno se mueve y plantea posibles candidaturas de la senadoras Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y Paola Holguín; también como el exviceministro Rafael Nieto. Por otro lado, está la constante nominación del excandidato Óscar Iván Zuluaga por parte de la senadora María Fernanda Cabal y su entorno.

Cabal, en sus últimas conversaciones con los medios, dice que en 2014 hubo un robo a Zuluaga por medio del presunto caso de corrupción en el que la campaña de Juan Manuel Santos se ve involucrada y que el uribista sería “la mejor opción”. En 2014, la diferencia con Santos fue mínima y fue solo el 5,35 por ciento de los votos los que alejaron a Zuluaga y Trujillo de posicionarse en el máximo cargo.

En W Radio, Cabal manifestó su respaldo a Zuluaga para ser el próximo Presidente de la República, pues aseguró que el exministro de Hacienda tiene la experiencia y las condiciones para ser “el candidato ganador”.

Además, Zuluaga es un nombre que no causa polémica dentro de las filas del uribismo e, incluso, es aceptado dentro del Partido Conservador por su militancia anterior a la actual, colectividad más cercana al Centro Democrático.

Al medio Semana, Zuluaga expresó que hay un reconocimiento a su liderazgo y a su vida pública. Sin embargo, “hay un sentimiento muy profundo por lo que ocurrió en 2014, con todo lo que se ha denunciado del hacker Sepúlveda y Odebrecht. Eso no es usual en las campañas políticas”, dijo. Por otro lado, el exministro de Hacienda afirma que los procesos relacionados con Odebrecht contra su hijo David, quien fue representante legal de la campaña, pueden echar para atrás el empuje de sus copartidarios.

Sin embargo, ante el medio, nunca negó una posibilidad de candidatura, pero tampoco la acepta por respeto a su familia. “Yo siento que le puedo ayudar mucho a las personas y a la sociedad. Y la mejor forma de expresarlo es a través del liderazgo público y político. Por eso me lancé en 2014 y he tenido carrera política”, aseveró, declarándose aún activo en su vida política. Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie, son algunos de los que lo consideran idóneo y, por su influencia en el partido, no se considera un elogio vacío.

Cambio Radical sin cabezas

Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla y miembro del clan Char, es -sin duda- la fuerza electoral más importante del partido Cambio Radical en el país. Sin embargo, después del chasco con Germán Vargas Lleras en 2018 cuando la maquinaria no funcionó, se ve al grupo familiar como versátil y un actor en solitario por su rápida alianza con Iván Duque.

Álex, como se le llama en las calles de Baranquilla, ya está moviéndose por fuera de los marcos del partido. Si bien carga las banderas y cuenta con la presidencia del Senado en cabeza de su hermano, Arturo, el barranquillero se reúne con los también exalcaldes Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, que no se identifican con la colectividad. De esta manera, el fortín electoral plantea más que un proceso interno, una alianza amplia con disidentes de varias colectividades.

Si bien Char gusta en el uribismo, después de recibir un espaldarazo público del expresidente Álvaro Uribe, no se conoce cuál será su lugar en la posible coalición de centroderecha. Por otro lado, en Cambio Radical resalta Vargas Lleras, su líder, como posible candidato.

Quien se ha vuelto un opinador de la gestión actual por medio de su columna en el diario El Tiempo, tampoco descarta una posible aspiración que pruebe que la tercera es la vencida. Después de su derrota en 2010 y 2018, en la cual cayó por menos votos que en la primera apuesta, Vargas Lleras se ha alejado del reflector y ha dirigido su colectividad desde la prudencia. A pesar de esto, figuras importantes al interior como el senador Richard Aguilar lo perfilan para el cargo máximo.

Sin embargo, el icónico político tradicional podría volver, pero no como ficha en el Congreso. Según el candidato, afirma Semana, la campaña empezó temprano y no pretende ser parte de una larga lista de opcionados. “No he decidido nada; sigo esperando juicioso mi turno de vacunación”, dijo jocosamente a Semana.

