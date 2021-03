“No lo vamos a lograr”: Colegio Médico de Bogotá no ve factible la meta del millón de vacunados para el 20 de marzo

Un adulto mayor de 80 años y habitante de calle fue registrado este miércoles al recibir la vacuna contra la covid-19, en el centro de atención Samaritanos de la Calle, en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr

La región de América Latina, como un todo, avanza en su proceso de vacunación contra el COVID-19 de forma desigual. Entre escándalos, demoras y ofertas que no cubren el total de la población, países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina sobrellevan el proceso. Por otro lado, Chile se convirtió en las últimas horas en el líder mundial de inoculación, por encima de Israel, por haber inmunizado a más del 21% de la población nacional.

Con corte del 11 de marzo de 2021, según Our World in Data, Chile vacunó a 32.09 personas por cada 100 habitantes. En la región le sigue Brasil, con una abismal diferencia de 27 personas, luego Uruguay, Argentina y Perú. Entre los más débiles, a pesar de perfilarse como de los países más prometedores de la región, está Colombia.

En Colombia, que empezó mucho después que otros países de su talla, el proceso ha sido lento y no se ha logrado inocular a la población limitada por etapas de manera ágil. A pesar de contar con 2.115.382 vacunas en existencia, después del octavo lote que arribó al país el pasado miércoles, a corte del 11 de marzo a las 11:59 de la noche se aplicaron tan solo 589.208 vacunas totales. Es decir, solo el 27,8% de las dosis fueron aplicadas en un país de cerca de 50 millones de personas.

El resto, 1.526.174, más de la mitad, están aún guardadas en los congeladores.

A pesar de que el ritmo de vacunación está acelerando y se acerca a la meta de 100.000 dosis diarias, con ese número cumplido en la última jornada, sigue siendo inferior a lo esperado por los gremios médicos.

“La dinámica de aplicación de las vacunas no es una dinámica sencilla, requiere ingresar a los inventarios, distribuirla a los territorios, de los territorios a los municipios y luego un proceso de agendamiento que dura varios días para evitar aglomeraciones’’, justificó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, para el noticiero CM&.

Por otro lado, de acuerdo con el presidente del Colegio Médico de Bogotá (CMB), Hermán Bayona, en Colombia no se ha entendido la importancia de cumplir con las metas de vacunación. “Están dejando de lado situaciones muy graves que pueden pasar por no cumplir la meta. La primera fase, que correspondería a los mayores de 80 años, los de mayores comorbilidades y toda la primera línea, no ha terminado de ser vacunada a pesar de las 500.000 dosis”, afirmó el galeno a Infobae Colombia.

Además, afirma que un tercer pico en abril es lo más probable y que, sin esa vacunación adelantada, el impacto al sistema de salud será más fuerte. “En este pico podrían estar presentes las nuevas variantes, o las variantes más contagiosas, lo cual tendría un mayor impacto”, prevé.

“Nosotros no hemos ni aumentado la prevención -al contrario, hemos bajado el número de pruebas realizadas diarias- ni se han hecho los cercos epidemiológicos en ningún momento de la pandemia de manera adecuada. Tampoco, ahora hemos cumplido el plan de vacunación”, señaló el galeno, resaltando la necesidad del Gobierno de corregir problemas logísticos.

La agremiación considera que, en vez de abrirles la puerta a los privados para la compra y aplicación de vacunas, se debería destinar ese esfuerzo para fortalecer la logística del Gobierno. En caso de que las puedan adquirir, Bayona argumenta que las dosis deberían ceñirse a la priorización del Plan Nacional de Vacunación.

“Otra vez entramos en inequidades muy importantes, porque solamente aquellas personas que trabajan en empresas grandes o las que tienen dinero pueden adquirir las vacunas por fuera. Eso es injusto con las otras personas”, aseveró el doctor.

El presidente Iván Duque, en varias de sus alocuciones, ha prometido al país que inmunizará al 70% de la población, lo que equivaldría a 35 millones de colombianos, para finales de 2021. Inlcuso, durante el programa ‘Prevención y Acción’, el mandatario aseguró que se podrá alcanzar el millón de vacunados para el 20 de este mes. Es decir, 410.792 personas en los próximos 8 días que promediaría diariamente al menos 51.349 vacunas.

A pesar de las promesas del presidente, Bayona dice que la meta de finales de este año no será posible si se mantienen las condiciones actuales. “Con el ritmo en el que vamos, para nada”, respondió.

“La meta era aplicar entre 150.000 y 250.000 vacunas diarias. De esa manera, no vamos a cumplir la meta y el gran problema es que no lograremos inmunidad de rebaño de la manera en la que estamos haciéndolo”, afirmó el galeno, quien resalta que se debe ajustar la logística y distribución dentro del PNV. Con este panorama, Bayona afirma que la inmunidad de rebaño se conseguirá a mediados de 2022 y no este año como afirma Duque.

Con respecto al millón de personas para el 20 de marzo, el presidente de la agremiación afirma que tampoco será posible si se mantiene el ritmo. “Ojalá lo logre, pero en la medida que lo está haciendo, para nada. Creo que no va a ser factible porque tienen que corregir todos los elementos de logística para poder hacer eso. No lo hemos logrado y no creo que lo vayamos a lograr”.

