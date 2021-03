James Rodríguez dispersó los rumores y explicó porque no ha estado en los partidos del Everton

EFE/EPA/Tim Keeton/Archivo

Una nueva molestia ha impedido que el volante James Rodríguez actúe con Everton de Inglaterra durante sus últimos encuentros. Ya completa tres partidos perdidos de manera consecutiva y eso preocupa no solo a la hinchada del club inglés, sino a los colombianos, quienes esperan se pueda recuperar para verlo jugar con la Selección Colombia. El técnico Carlo Ancelotti, en sus más recientes declaraciones, no quiso ahondar en el tema del jugador y eso ha generado todo tipo de especulaciones.

El último partido de James fue ante Liverpool el pasado 23 de febrero, y en esa oportunidad salió con un golpe que, al parecer fue más fuerte de lo que parecía, debido a su prolongada ausencia en los partidos siguientes. Rodríguez, por fin habló sobre sus ausencias en los partidos de la escuadra inglesa, y aseguró, en una de sus transmisiones, a través de la plataforma Twitch, que efectivamente viene sintiendo molestias musculares desde hace algunos meses y por eso prefirió descansar unos días, para llegar en buena forma al cierre de temporada con Everton y a la disputa de la Copa América 2021, en la que jugará con el seleccionado colombiano.

“Venía hace muchos meses con muchas molestias que no me dejaban estar bien, tengo que parar por algunos días, ya pronto estaré jugando. No hay nada grave, pero tenía que recuperarme de todas estas molestias, tenía golpes y todo. Quiero acabar bien la temporada porque todo lo que viene a finales de marzo, abril y mayo es muy complicado. Viene la Copa América también y quiero estar bien, por eso paré porque primero la salud”, fueron las declaraciones del colombiano en su transmisión de Twitch, en la que el jugador se estrenó como gamer hace unos meses y ha batallado en videojuegos como Call of Duty Warzone, junto a personalidades reconocidas de este mundo como Flexz.

Soccer Football - Premier League - Everton v Fulham - Goodison Park, Liverpool, Britain - February 14, 2021 Everton's James Rodriguez after sustaining an injury Pool via REUTERS/Oli Scarff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Everton ha conseguido resultados positivos por la mínima diferencia sin James, pero su nombre siempre es tema de discusión y genera varios comentarios. A su favor ahora tiene que se aplazó la doble fecha de eliminatorias que estaba programada para el final de marzo.

Cabe recordar que el de Rodríguez no fue el único que hizo el técnico para lograr la victoria sobre West Bromwich, cuando dejó a Allan y Gylfi Sigurdsson en el banquillo.

“Fue para descansar, también para Sigurdsson, porque Allan no jugó durante dos meses, así que darle dos partidos en tres días fue demasiado. Así que prefiero darle un descanso. Sigurdsson no es tan joven, ¡necesita tiempo para recuperarse! Por supuesto que estoy bromeando, pero quería darle un poco de descanso”, aseguró el director técnico de Everton, Carlo Ancelotti.

Pese a los partidos que el capitán de la Selección Colombia se ha perdido con la escuadra inglesa, sigue manteniendo números positivos, en 1.623 minutos jugados durante 21 partidos disputados, ha participado en 13 goles, ha anotado cinco y ha asistido ocho, no por nada fue reconocido recientemente como uno de los goleadores más destacados del siglo XXI.

Por ahora y mientras se recupera, Everton se librará en la cancha contra Burnley, el próximo 13 de marzo a las 12:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Goodison Park en el marco de la vigesimoctava fecha de la Premier League.

