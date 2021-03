“Yo sueño con estar en el podio del Giro de Italia”: Egan Bernal se destapó

El ciclista colombiano contó detalles de la actualidad de su lesión y los objetivos principales de esta temporada 2021. Vía: Ineos

El inicio del 2021 ha dejado ver a un Egan Bernal prácticamente recuperado y con el deseo de volver a ser el mismo corredor que sorprendió al mundo en 2019, cuando se coronó campeón del Tour de Francia. Esta nueva temporada trae grandes retos para su carrera y como lo ha manifestado en varias oportunidades, quiere volver a ser feliz encima de una bicicleta.

Cabe recordar que una lesión en la espalda lo obligó a abandonar la pasada edición del Tour y se vio inmerso en un largo proceso de recuperación. Sin embargo, todo parece indicar que las molestias no han desaparecido y es consciente de que el tema no se va a resolver de un día para otro. “Este año voy a convivir con el dolor, hay que tener los pies en la tierra, hay que saber que es una lesión muy complicada. Por una parte, quiero ser optimista, pero, por otra parte, quiero ser realista”, señaló el joven deportista de 24 años a RTVE.

Bernal dio inicio a la temporada en la Estrella de Besseges donde volvió a coger un poco de ritmo de competencia, luego estuvo presente en el Tour de la Provenza donde ya se pudo observar una mejor versión y alcanzó el podio de la carrera, la cual ganó su compatriota Iván Ramiro Sosa. Participó en el Trofeo Laigueglia donde fue segundo y en la increíble, y siempre difícil, Strade-Bianche, fue tercero.

“Hasta el momento me ha gustado el calendario que he tenido y estoy súper contento. No me quiero fijar tanto en los resultados, sino en cómo va la recuperación de mi espalda. Hasta el momento ha ido bien, me ha dejado esforzarme y eso es lo que rescato del inicio de temporada” afirmó.

El nacido en Zipaquirá sabe que el proceso de quitar los dolores es bastante largo. Según él, en ciertas partes de las competencias vuelve a sentir un poco de dolor y es algo con lo que tendrá que irse acostumbrando.

Sobre su forma de correr es algo que quiere recuperar y fue claro al afirmar que desea volver a ser un corredor agresivo que en cualquier momento lanza un fulminante ataque.

“La experiencia siempre se va adquiriendo. Ahora tengo 24 años, el año pasado tenía 23. Gané el Tour de Francia con 22 años. Sigo siendo un corredor joven que todavía tiene que aprender bastante. Seguramente seguiré cometiendo errores. Los cometí en su momento, pero algo de la preparación hemos cambiado. Siempre hay que evolucionar. Intentar cambiar algo. Ahora el equipo tiene una mentalidad diferente de competir. No queremos hacer lo mismo de siempre: controlar y controlar, sino tal vez, dar un poco más de espectáculo”, señaló.

Egan ya fue confirmado por el Ineos Grenadiers como uno de los líderes del equipo para el Giro de Italia, una gran vuelta que el cafetero quiere correr desde hace varios años y en la cual espera hacer un gran papel.

“Un podio en una gran vuelta es algo muy importante, al menos para mí. Yo sueño con estar en el podio del Giro, ya ganar, quedar segundo, quedar tercero, finalmente, tampoco uno es que pueda controlar todo. Yo lo que quiero es estar competitivo, estar ahí, dar espectáculo y, sobre todo, dar mi 100%.”, confirmó.

La preparación va muy bien para su consideración, tiene un equipo fuerte y seguramente sea el líder en el Giro, sin embargo, no descarta la posibilidad de que otro compañero tenga la oportunidad de luchar por la general en caso de que las cosas no se den con él, al parecer, podría ser su compatriota Daniel Felipe Martínez.

Ante la posibilidad de, dependiendo como le vaya en el Giro, pueda asistir a otra gran vuelta del año, Egan se mostró interesado en asistir a la Vuelta a España, carrera conseguida por dos colombianos; Lucho Herrera en 1987 y Nairo Quintana en 2016.

“Me gustaría la Vuelta a España, la verdad. Nunca he ido a la Vuelta, siempre he estado en el Tour. De hecho, es la primera vez que voy a hacer el Giro, así que, este año hacer esas dos carreras, me gustaría. Hacer el Giro, luego tomar un descanso y preparar la Vuelta, estaría bien, pero en este momento, me quiero enfocar solamente en el Giro”, concluyó.

Actualmente Egan está corriendo la Tirreno-Adriático y tras la segunda etapa se ubica en la casilla 15° de la general a 14′' segundos del líder Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma).

