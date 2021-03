Anitta responde a Arcángel por comentarios machistas y el cantante pide disculpas en sus propios términos

Arcangel (Foto: Instagram@arcangel)

El rapero mejor conocido Arcángel causó polémica este 9 de marzo, después del Día Internacional de la Mujer, tras haber publicado una frase que hace apología hacia la violencia contra la mujer. Pero la brasileña Anitta lideró la respuesta de la población femenina y le contestó con un contundente mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Payaso”, declaró que las mujeres que muestran sus cuerpos en redes sociales a cambio de “me gusta”, no merecen respeto.

“Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por like. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas”, escribió en una historia.

Sin embargo, su publicación no fue bien recibida por la mayoría de usuarios y terminaron desatando toda una oleada de críticas por quienes han catalogado de agresivos los mensajes.

Dentro de los mensajes que se encuentran contra esta publicación, están los que catalogan a Arcángel de machista y agresor del sexo femenino.

Cabe recordar que, en 2019 el cantante fue arrestado en Las Vegas por golpear su pareja, razón por la cual no pudo asistir a los Billboard. Las fuentes dicen que todo empezó como una discusión a las afueras de un bar en una de las más concurridas calles de la ciudad, alrededor de las 3:30 de la madrugada.

Al parecer, el intercambio de palabras fue muy agitado y terminó en un violento encuentro. Las cámaras grabaron al cantante dándole una brutal patada en la cadera, la cual fue tan fuerte que, presuntamente, mandó a volar a la víctima contra una pared.

Además, varios comentarios de usuarios se han encargado de recordarle al cantante que durante sus años de fama se ha “reconocido por denigrar a la mujer a través de sus letras”

Una de ellas fue la cantante brasileña Anitta, quien escribió en Instagram: “Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”.

El mensaje estuvo acompañado por una foto de la cantante mostrando su trasero, dando a entender que las mujeres deben ser respetadas por igual.

“Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya”, expresó.

Por último, Anitta aprovechó para dejarle una indirecta al cantante, a quién señaló de ser muy poco caballero. Aunque no mencionó su nombre, muchos de sus seguidores lo asociaron y la apoyaron, incluso artistas del género como cantantes Karol G y Natti Natasha.

“Poniendo el significado de Dama y de Caballero en google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero”, escribió.

Por otra parte, la cantante llenó sus historias de Instagram para revelar que tuvo una conversación con Arcángel durante dos horas. En esta plática, Anitta explicó que a pesar de que la publicación no era acerca de ella, ella quiso alzar la voz debido a que “afecta a las mujeres en general”, porque vio la necesidad de hacer algo al respecto.

“Le expliqué que esto afecta la vida de las mujeres en general, una persona que tiene influencia acerca de la opinión de tanta gente [...] para cómo van a percibir y pensar acerca de la mujer y del feminismo”, declaró.

Aunque la también conductora declaró que el rapero se mostró muy abierto para disculparse y escuchar los argumentos, sabe que esta no es una solución definitiva.

“Creo que nadie va del 0 para 100 en dos horas de conversación en teléfono. Creo que es un proceso, los hombres son machistas y piensan cosas equivocadas de las mujeres porque nacieron y crecieron aprendiendo herrado. Sí lleva tiempo para que aprendas un mensaje completamente, pero admiro cuando alguien se pone abierto a aprender”, declaró.

Arcángel pide disculpas y ‘aclara’ el mensaje

Al convertirse en blanco de duras críticas por parte de sus seguidores y de sus colegas, Arcángel se vio en la necesidad de realizar un video en Instagram para disculparse por sus desafortunadas palabras sobre la mujer.

“Una pequeña explicación aquí, yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres. Las mujeres finas, trabajadoras, serias y responsables que se hayan sentido que yo les falté el respeto por este comentario, yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea, no, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto”, dijo el reggaetonero.

No obstante también se dirigió a Anitta y le dijo: “yo te amo mami, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo [...] si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca”.

Esto por su parte, molestó a la brasileña, quien explicó que había intentado explicar las cosas al rapero, pero que si alguien de verdad se quiere disculpar, lo hará por comprensión y no por miedo.

“Creo que las razones por las cuales las personas tienen que intentar aprender algo, o decir perdón por algo, es porque realmente comprenden la importancia y no por miedo de cancelación en la internet. Yo no necesito likes con besos en mi culo”, aseguró.

Por último ‘papi arca’ señaló: “Hay mujeres que lamentablemente usan sus redes sociales pa’ prostituirse porque las redes sociales ya son como, entienden...y a veces exigen cierto respeto de los hombres que por la mujer que sea si usted no se comporta como una no se lo merece, pero repito, si alguna mujer seria, respetable se sintió identificada o algo, disculpenme, yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres, doy like con cojones y Anitta vuelvo y te digo que yo soy el que más like te da mami, me dolió que me diera unfollow, te fuiste downtown conmigo mami”.

