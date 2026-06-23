La jornada laboral será de 42 horas semanales desde julio de 2026: qué cambia para el pago de horas extra y los turnos de los trabajadores

La medida aplica a las relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Por esa razón, la reducción no cambia automáticamente la jornada de los empleados públicos, cuya regulación depende de otras disposiciones - crédito Colprensa

La jornada laboral en Colombia entrará en una nueva fase desde el 15 de julio de 2026, cuando la semana ordinaria pase de 44 a 42 horas en el cierre de la aplicación gradual de la Ley 2101 de 2021. La medida no reduce salarios, prestaciones sociales ni el valor de la hora ordinaria, pero sí cambia el umbral para contar horas extras, exige revisar turnos y horarios y no modifica de forma automática la jornada de los empleados públicos.

La reducción completa un tránsito que inició con 48 horas semanales y pasó luego a 47, 46, 44 y ahora 42. La ley se aprobó hace cinco años con el objetivo de bajar el tiempo de trabajo sin afectar la remuneración ni los derechos adquiridos.

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Al respecto, la abogada Laura Pérez, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, resumió el alcance de la medida al decir que “la disminución de la jornada no implica una reducción del salario ni de las prestaciones sociales. Lo que hace es obligar a las empresas a reorganizar la distribución del tiempo de trabajo dentro del nuevo límite legal”.

La reducción dela jornada laboral no implica cambios en el salario de los trabajadores - crédito Colprensa

De acuerdo con la experta, la norma tampoco altera las obligaciones laborales existentes. Lo que cambia de forma directa es la jornada máxima legal, un ajuste que aplica sin distinción de la modalidad de trabajo, incluidas las jornadas especiales.

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Cómo cambia el cálculo de horas con la jornada de 42 semanales

La reducción de la jornada laboral también modifica el cálculo mensual de horas laborales:

2022: la tabla indica 48 x 4,33333 = 208 horas laborables mensuales, 240 horas incluidas en el sueldo y cero horas de reducción al mes.

2023: el cálculo pasó a 47 x 4,33333 = 203,6 horas laborables mensuales, 235,6 incluidas en el sueldo y 4,33333 horas de reducción al mes.

2024: la relación fue 46 x 4,33333 = 199,3, con 231,3 horas incluidas en el sueldo y 4,33333 horas de reducción al mes.

2025: con 44 horas semanales, la tabla fijó 190,6 horas laborables mensuales, 222,6 horas incluidas en el sueldo y 8,66666 horas de reducción al mes.

2026: con 42 horas semanales, el cálculo queda en 182 horas laborables mensuales, 214 horas incluidas en el sueldo y 8,66666 horas de reducción al mes.

El ajuste aplica cualquiera sea la jornada en la que se programe el trabajo. Eso incluye las jornadas especiales.

Ajuste de turnos y horarios que deberán hacer las empresas

La ley permite distribuir las horas en cinco o seis días a la semana. Para hacerlo, empleador y trabajador deben acordarlo y respetar el día de descanso. Ese margen obliga a revisar turnos, procesos críticos, cargas de trabajo y descansos. En sectores con operación por turnos, puede ser necesario rediseñar ciclos de trabajo y adoptar esquemas de rotación más uniformes.

El Código Sustantivo del Trabajo es el conjunto de leyes que regula las relaciones laborales en el país. Su objetivo principal es garantizar la justicia, la equidad y el equilibrio social entre empleadores y trabajadores - crédito Código Sustantivo del Trabajo

Pérez planteó que el punto central está en separar dos conceptos. “La clave está en entender que la jornada laboral y el horario de trabajo son conceptos distintos: la ley reduce el tiempo máximo de trabajo, pero mantiene flexibilidad para distribuir esas horas dentro de la operación”.

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De igual forma, el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo también cambia con la reducción:

Entre el 15 de julio de 2024 y el 14 de julio de 2025, el límite fue de 46 horas semanales y 138 en periodos de tres semanas.

Entre el 15 de julio de 2025 y el 14 de julio de 2026, el tope fue de 44 horas semanales y 132 en periodos de tres semanas.

Desde el 15 de julio de 2026 será de 42 horas semanales y 126.

Horas extras, recargos y costos bajo el nuevo límite legal

Uno de los efectos más sensibles está en el trabajo suplementario. Al bajar la jornada máxima legal, también se reduce el umbral desde el cual una empresa empieza a causar horas extras.

Si una empresa mantiene los mismos esquemas de programación sin ajustes, es probable que aumenten las horas extras. Eso también puede elevar los costos laborales, sobre todo en actividades con turnos o atención continua.

Los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo no cambian en sus reglas ni en sus porcentajes legales. Aun así, la reducción exige más control sobre la programación para evitar errores en la liquidación de nómina y posibles contingencias.

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Para las actividades con operación continua, la nueva jornada no impone un único modelo de organización. La norma conserva opciones para distribuir el trabajo por turnos y bajo esquemas especiales, siempre dentro de los topes legales - crédito Colprensa

Riesgos legales y sectores con mayores desafíos

El frente jurídico también gana peso con la nueva jornada. El principal riesgo para las empresas está en el aumento de reclamaciones por horas extras no reconocidas, recargos mal liquidados y diferencias salariales.

A eso se suman sanciones administrativas del Ministerio del Trabajo y eventuales procesos judiciales promovidos por trabajadores. Pérez anotó que “el incumplimiento puede derivar no solo en obligaciones económicas, sino también en investigaciones administrativas por vulneración de las normas sobre jornada laboral”.

Los sectores con mayores retos serán:

Hotelería.

Turismo.

Comercio.

Salud.

Transporte.

Vigilancia.

Manufactura.

Algunas actividades industriales.

En esas ramas, la reducción puede traducirse en contratación adicional, rediseño de turnos o mayores costos operativos.