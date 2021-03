Manuela Gómez mostró cómo va el proceso de restauración de su diente tras duros meses

La influenciadora, quien recientemente se sometió a una cirugía de emergencia, les tiró indirectas a algunos colegas al parecer por quedarle mal. Vía: Instagram Manuela Gómez

Hace algunos meses, Manuela Gómez se convirtió en protagonista de una lamentable situación por culpa de un procedimiento mal hecho de un diseño de sonrisa. La colombiana compartió su historia en redes sociales, pero jamás imaginó que el daño que tenía en su dentadura natural la llevaría a vivir un incómodo y doloroso momento; la pérdida de uno de sus dientes.

Tras recurrir a un especialista que le ayudara a solucionar este problema, Manuela reveló que tuvo que retirarse la carilla que tenía ubicada en este espacio, pues el dolor era insoportable y era peligroso, luego de una cirugía que le realizaron para evitar que empeorara su salud dental.

La paisa decidió hablar sobre esta experiencia, contar su historia y prevenir a muchas personas que no consultan adecuadamente sobre los ‘expertos’ que realizan este tipo de procedimientos. Según explicó, su sufrimiento es culpa del poco profesionalismo de aquella persona que era su amiga, ya que en lugar de enmendar el error que cometió, prefirió cubrirlo con este diseño de sonrisa y no tomar medidas para sanar.

“Lo que más dolor me causa es saber que fue por culpa de una de esas que dicen llamarse amigas y confié completamente en su trabajo y profesionalismo como odontóloga, pero ya ven, ni en las mejores amigas se puede confiar para temas tan delicados”, expresó en su Instagram hace unos meses.

Afortunadamente, se puede decir que este episodio, que ocurrió en septiembre pasado, está quedando atrás en la vida de la exprotagonista. La paisa se hizo un implante digital y recientemente compartió un video en su cuenta de Instagram para dar a conocer cómo va ese proceso.

“Así va mi proceso del diente”, escribió Manuela en el video, que dura más de dos minutos, y muestra detalladamente la última intervención que se realizó para recuperar su sonrisa natural.

Por otro lado, la DJ también ha sido noticia en los últimos meses después de revelar que casi muere por una sobredosis, ya que estaba pasando por una adicción a las drogas.

Desde entonces, la exprotagonista de Nuestra Tele ha mostrado en redes sociales la montaña rusa de emociones que vive a diario, pues hay días en los que aparece feliz diciendo que ha logrado superar su adicción y mejorar su relación con Dios, mientras otros, llora frente a las cámaras asegurando que la depresión la afecta bastante.

De hecho, hace algunas semanas respondió algunas preguntas de sus seguidores y se sinceró con ellos. Mientras manejaba, la paisa confesó qué es lo que la motiva a levantarse todos los días.

“Es una pregunta muy fuerte, pero les voy a decir la verdad. Yo me levanto todos los días por pura inercia. He pensado muchas veces con acabar con mi vida, pero no soy tan valiente para tomar esa decisión porque sé que me voy pal’ infierno”, inició así la larga explicación de Gómez sobre lo que está pasando en su vida.

Aseguró que ella sabía que no era normal que ella pensara tanto en suicidarse, pero que esa era la verdad. Además, la influenciadora empezó a hablar sobre las razones por las que ella cree que los últimos meses ha pasado por tantas cosas malas como su sobredosis, la rehabilitación que le causó síndrome de abstinencia, la cirugía de urgencia por temas de salud, y hasta el robo de sus cuentas en redes sociales.

“Desde hace algún tiempo yo siento cosas, como si alguien me estuviera trabajando”, agregó que muchas personas que la conocen y varios seguidores de Instagram le han dicho que tiene “un entierro”, el cual es un supuesto ritual maligno realizado en cementerios por medio de brujería con el que se busca causar daño a la persona afectada.

Manuela continuó diciendo que ella realmente cree que esa es la razón para que le sucedan tantas cosas malas y viva deprimida.

“Yo he buscado ayuda, no crean que no, pero pues la persona que me hizo ese entierro quién sabe dónde lo tiene o qué tan fuerte es porque no he podido contrarrestar ese maleficio que me echaron“, agregó Gómez.

