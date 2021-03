Alcaldesa Claudia López explica qué pasará con la Policía de Tránsito en Bogotá

Según un estudio de la compañía estadounidense INRIX, Bogotá es la ciudad con más trancón del mundo. Con el objetivo de cambiar esa situación, se lanzó la estrategia de “Gerencia en Vía” que, contrario a lo que se había creído, no reemplazará a la Policía de Tránsito, sino que funcionará como equipo de apoyo.

La alcaldesa Claudia López presentó el grupo que adelantará esa estrategia, la cual se implementará en 14 corredores viales, con 50 profesionales y un gerente en cada uno, con el objetivo de solucionar con mayor rapidez los incidentes que se presentan en las vías de la capital.

Con la entrada de esos agentes viales, la alcaldesa aclaró que no se eliminará la Policía de Tránsito en la ciudad. “Nosotros le hemos rogado a la Policía Nacional que nosotros preferimos seguir con nuestra Policía de Tránsito. Creemos que ellos hacen un gran trabajo, muy profesional, y no quisiéramos reemplazar nuestra Policía de Tránsito por un cuerpo civil que se encargue otra vez de ese tema, los antiguos ‘chupas’, esa no fue una buena experiencia en Bogotá francamente, no entendemos por qué queremos regresar a algo que ya sabemos que no funcionó”, señaló la mandataria.

López aseguró que el director de la Policía Nacional “ha consentido” a la administración y aceptó mantener el cuerpo de Policía de Tránsito en la ciudad al menos durante su periodo de gobierno. Por lo tanto, ambos cuerpos trabajarán conjuntamente en la política de movilidad distrital.

“Lo que nos comprometimos, y hoy estamos honrando ese compromiso, era no dejarlos solos. El equipo de gerencia en vía era la Policía de Tránsito, les tocaba replicar y dar la misa solitos; ahora va a seguir nuestra Policía de Tránsito y va a haber un equipo, muy profesional, de gerencia en vía, de profesionales de la Secretaría de Movilidad, un equipo de 50 profesionales por cada uno de los 14 corredores viales que van a tener gerencia en vía, que son los principales corredores viales de la ciudad, donde se hace el 70% de los viajes y ocurren la mayoría de los siniestros, los choques, lo que nos trancan la movilidad”, explicó la mandataria capitalina.

Los uniformados de la Policía serán los encargados de imponer los comparendos y realizar en control de cumplimiento de normas a los vehículos , mientras que lo agentes viales funcionarán como un cuerpo técnico de apoyo que trabajará en la descongestión y atención del tránsito.

“Son por lo menos 50 personas, con un gerente por cada corredor, otro personal en el centro de control de tráfico y en la Secretaría de Movilidad. Su trabajo es destrabar el tráfico, estar pendiente de que la gente no parquee mal, que no se vaya al andén, de que si hay un accidente agilizarlo rápido, manejar la velocidad en la ciudad adecuadamente”, explicó la alcaldesa López.

Se espera que con ese equipo se mejore en un 30% el tránsito en la ciudad, se reduzcan los viajes en la misma proporción, otorgando mayor tiempo de vida a los bogotanos y se reduzcan en un 30% los trancones.

Estas acciones irán en conjunto con un plan de semaforización, identificación de problemáticas viales y adecuación de los corredores, en los que se priorizará el transporte público y por medio de bicicleta.

“Se adecuarán las vías por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), se tendrá nueva señalización y desde el centro de gestión se atenderán, con más de 50 personas por corredor y toda la tecnología, los siniestros e incidentes. El presupuesto destinado en semaforización para fortalecer los 14 corredores corresponde a cerca de $7.000 millones, de un total $44.000 millones para toda la red de la ciudad, compuesta por 1.515 intersecciones semaforizadas y en la construcción e implementación de 26 intersecciones nuevas al año”, señaló la Alcaldía de Bogotá.

Gerencia en Vía priorizará acciones en 14 corredores:

1. Cra. 7 calle 32 hasta la calle 250

2. Av. Caracas calle 80 hasta calle 84sur (Av. Boyacá)

3. Autopista Norte Calle 80 hasta calle 245

4. Av. NQS calle 92 hasta calle 8 sur

5. Av. Carrera 68 Av. Suba hasta Autopista sur

6. Av. Boyacá Calle 170 hasta Yomasa

7. Av. Ciudad de Cali Calle 159 hasta TV 79 D Sur (KR 80 J)

8. Autopista Sur Calle 8 Sur hasta KR 77 G

9. Av. Suba Desde Calle 80 hasta KR 115

10.Av. Calle 80 Desde Av. Caracas hasta KR 120 (Límite urbano)

11.Av. Calle 26 Desde cra 3 hasta cra 103

12.Av. Calle 13 Desde cra 50 hasta cra 138 (Límite urbano)

13.Av. Américas Desde Calle 26 hasta Av. Ciudad de Cali

14.Av. Primero de Mayo Desde KR 3 Este hasta KR 80