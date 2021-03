Pedro palacios habló de la infidelidad que ocasionó su separación con Sandra Mazuera

En marzo de 2017 Sandra Mazuera hizo publicó que decidió poner fin a su matrimonio de seis años con el actor Pedro Palacio luego de una aparente infidelidad de él con Paula Maya.

La noticia de su separación causó sorpresa porque era una de las relaciones más estables de la farándula colombiana, y aunque en ese momento no revelaron las causas de su separación fue tan solo en meses cuando Mazuera hizo pública la razón por la que se separó al enterarse que Paula estaba embarazada.

De acuerdo con la versión que dio la presentadora, ellos estuvieron en diciembre de 2016 en unas vacaciones en Santa Marta, donde conocieron a Paula Maya, quien era la hermana de un amigo de Pedro. En ese viaje aparentemente Paula le coqueteó a su esposo y cuando llegaron Pedro cambió con ella hasta que en el Carnaval de Barranquilla 2017, Sandra se enteró que el actor había estado con Paula en esas festividades y decide poner punto final a su matrimonio.

La presentadora inclusó aseguró que el actor la buscó para que salvaran su matrimonio porque lo de él con Paula, según Mazuera, había sido solo de momento. Sandra iba a dar su brazo a torcer pero todo se terminó de desplomar cuando los encontró en un apartamento juntos.

Ahora, cuatro años después de la separación en una entrevista que dio Pedro Palacios, que actualmente trabaja en la telenovela de ‘Enfermeras’ en el programa de ‘Diva Rebeca’, contradijo la versión de Mazuera y contó todo desde su punto de vista.

“Duré 8 años con Sandra, de los cuales los dos primeros años fueron bacanísimos, después nos iba muy mal en la convivencia. Eso fue deteriorando la relación”, contó el actor.

Luego, Pedro Palacios confirmó que sí se fue de vacaciones con Sandra Mazuera, como una forma de darle un respiro a la relación, pero que en ese momento ya estaban mal y pensaban en separarse. Por lo que el viaje no hizo que las cosas cambiaran.

“En esas vacaciones conocí a una mujer (Paula Maya), me pareció guapísima pero no pasó nada. Cuando yo regreso de mis vacaciones siguió la peleadera, la vaina”, recordó el famoso. Por lo que según él decidió poner fin a su relación de 8 años y se fue del hogar que compartía con la presentadora.

Comenzó a salir con Paula Maya un mes después, luego de que se la volviera a encontrar, esta segunda vez en Estados Unidos y que la invitará a pasar unos días en Bogotá.

Mencionó que la versión de que Sandra los encontró en la cama de ellos, fue mentira, pues todo ocurrió en el apartamento de él un tiempo después de la separación. Según Palacios, un día estaba en su casa acostado con Paula Maya, viendo televisión y sintió un golpe en la puerta.

“Ella vino (Sandra Mazuera)... y me patearon la puerta del apartamento”, en ese momento, ‘Diva Rebeca’ le preguntó “¿Ustedes no estaban en el acto?”, a lo que él respondió:

“No, estaba viendo televisión. Nada. Entonces, no fue en la casa de nosotros, como ella dijo; no fue en la cama de nosotros, no fue un día [el tiempo en que se separaron] sino fue al mes. […] Había pasado un mes y no sé cómo hizo para llegar a la portería y que la dejaran entrar. […] Yo estaba en el cuarto cuando partieron la puerta y armaron un ‘show’”.





