Mexicano se hace viral en Colombia por video en el que critica TransMilenio

Durante los últimos días, un video de Tik Tok se ha compartido cientos de veces en otras redes sociales y está generando indignación entre los colombianos. El video corto salió del perfil oficial de Brandperegrino un mexicano que habló sobre una de las cosas más caras en Colombia, desde la perspectiva de un extranjero, y aseguró que era el transporte público de Bogotá, es decir, TransMilenio.

Brand es un mexicano que se define a sí mismo como ‘mexicolombiano’, en su perfil oficial de Instagram, de hecho, destaca el mensaje “Mexicano de nacimiento, colombiano de corazón”, pues este extranjero vivió por algunos años en Bogotá y está casado con una bogotana. Sin embargo, aunque en su Tik Tok, donde tiene más de 242 seguidores y 400 videos hablando sobre sus experiencias en la capital colombiana, en los últimos días se viralizó el clip en el que habla sobre lo costoso que es para él el transporte público.

En el video titulado “Cosas caras de Colombia para un mexicano”, que tiene más de un millón de reproducciones, cerca de 100 mil ‘me gusta’ y más de 2 mil comentarios, Brand aseguró que “lo más caro que se me hizo de allá fue el pinche transporte, jamás vi un transporte tan común y tan caro”.

El creador de contenido resaltó que el servicio de TransMilenio no le parecía malo, pero sí costoso. “Les hago la comparación porque aquí en Ciudad de México el TransMilenio mexicano, que se llama Metrobus, vale $750 pesos colombianos un pasaje”, mientras que un pasaje en Bogotá cuesta $2.500 pesos colombianos.

Mexicano dice qué es lo más caro de Colombia para él

De hecho, Brand tiene otro video en el que habla de las cosas caras en Colombia, en este video corto aseguró que los celulares Iphone son mucho más costosos en nuestro país que en México.

Aunque en los comentarios de su video, los colombianos coinciden con él y, de hecho, le corrigen diciendo que sí es un transporte malo; cuando el video se compartió en otras redes sociales, el tiktoker empezó a recibir malos comentarios por estar, según ellos, “criticando a Colombia”. A raíz de las críticas y las noticias que se publicaron en Colombia, Brand Peregrino publicó un nuevo video pidiendo que se rectificara la información sobre él.

Brand subió un nuevo tik tok llamado “Me volví viral en Colombia”, en este explicó los comentarios que estaba recibiendo y aclaró que de los casi 400 videos que ha publicado en su perfil, donde se dedica a retratar su paso por Colombia, la gran mayoría son hablando de las cosas buenas que vivió en su estadía en la capital del país. “Desde hace un par de días no me dejan de llegar mensajes en Instagram en las que me dicen que me volví viral y me mandan noticias que sacaron de mí allá”, empezó Brand.

Luego el tiktoker resaltó que “tienen encabezados súper amarillistas donde me hacen quedar como el malo, ponen ‘mexicano se queja de Colombia’ y hay personitas que claro escriben ‘pues qué haces aquí', pero no. Ayúdenme para que todos los colombianos sepan que casi todos mis videos son hablando bien de Colombia, porque además de casé con una colombiana, ¿cómo podría hablar más de un país tan bello?”.

Tiktoker responde a críticas por video viral en Colombia

El video de respuesta del mexicano, publicado este lunes 8 de marzo, ya superó las cien mil reproducciones y los 800 comentarios.

Hacer un recorrido por el perfil de Tik Tok de Brand da cuenta de que el contenido del mexicano hace referencia a las experiencias, buenas y malas, que vivió en su estadía en Colombia. Títulos como “Lo más sorprendente que he visto en Colombia”, “Lo más raro que me he comido en Colombia” y “Cómo conocí a mi esposa colombiana”, sobresalen en su perfil.

Experiencias graciosas como comer lechona o morcilla, las cuales fueron muy extrañas para él, así como la felicidad por conseguir productos colombianos en Ciudad de México, aunque con precios más altos que en Colombia, son algunos de los videos más vistos por el mexicano que, actualmente, cuenta con gran apoyo de seguidores de colombianos.