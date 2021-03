Fredy Guarín respondió a las críticas sobre el mal estado físico con el que llegó a Millonarios

Primeras imágenes de Fredy Guarín con el uniforme de Millonarios. Foto: Millonarios en Twitter

Luego de que Millonarios confirmara la firma de contrato con el jugador de la selección de Colombia, Fredy Guarín, tuvo la oportunidad de debutar el 16 de enero de este año. Cuando salió a la cancha, luego de llevar 16 años sin jugar en la Liga Colombiana, se evidenció que estaba con unos kilos demás.

El jugador que nació en Puerto Boyacá portó la camiseta del equipo embajador en un partido que tuvo de rival a Envigado, por la primera fecha de la liga colombiana. Luego de su juego en la cancha varios hinchas y periodistas comentaron en sus redes sociales que Fredy Guarín estaba en sobre peso.





Fredy Guarín ingresó al minuto 70 del encuentro. Imagen de cómo lucía el jugador para principios de este año.

Uno de los comentarios fue el del editor de Deportes del periódico El tiempo y comentarista de Conexión Win, quien dijo: “Millonarios gana su primer juego de la Liga 1-0 a Envigado. Dos equipos ahí no más, si punch, sin poder ofensivo. Millos, un poquito más, ganó por un error feo del joven portero rival y porque se salvó de un tiro en las 5,50 que pegó en el palo. Guarín, pesado y lento, jugó 20′”.

Por otro lado, el periodista deportivo de ESPN y RCN Radio, Francisco Vélez, comentó que: “Si, Guarin está muy pesado. Si, Junior tiene la nómina para ganar la liga si logra Amaranto armar equipo para que brillen las individualidades. Pero la conclusión más agradable de la primera parte de la fecha es que el VAR no estuvo y disfrute del juego con sus errores arbitrales”.

Además, varios hinchas hicieron memes y reaccionaron de manera cómica sobre el físico que tenía Fredy Guarín para principios de 2021. Algunos de ellos dijeron que ese no era el Guarín real, mientras que otros comentaron que “Guarin nos representa a todos luego del diciembre”.

Luego de estar dos meses entrenando para Millonarios, Fredy Guarín habló, por medio de un Instagram Live, de su peso y cómo hizo para que en este periodo lograra pasar de pesar 105 kilos a 91 kilos.

“Como vieron salí con buena pipita, me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho. Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, ya estaba más allá jugando en la cancha del barrio. Pero quería meterme, quería ir. De pensar en el qué dirán, me metí, que digan lo que digan. Empezaron los memes, y yo dije, eso es lo que me gusta, que hablen, que yo lo convierto pa’l otro lado”, comentó Guarín sobre su debut con el equipo embajador.

Añadió que los memes fueron una de las motivaciones para mejorar su figura. “Así empecé, viendo los memes con la panza pa fuera. No puedo estar así, miraba y miraba la foto. Llegaba a almorzar y miraba la foto”.

Por último, contó cómo hizo para bajar de peso: “El tema de la dieta y los entrenamientos no fue fácil, en dos meses baje 14 kilos (estaba en 105), no fue fácil pero se puede, porque esta en la mente”, dijo en el live.

Fredy Guarín respondió a las críticas sobre el mal físico con el que llegó a Millonarios

