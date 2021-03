El Ministerio del Deporte no apoyará económicamente el clasificatorio de pesas a los Juegos Olímpicos de Tokio

Ministerio del Deporte le niega apoyo al clasificatorio de pesas. Foto de Colprensa.

El Ministerio del Deporte le cerró la puerta a la posibilidad de apoyar económicamente el clasificatorio de pesas, que entrega cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en Cali, del 10 al 14 de mayo. La organización dio a conocer la determinación por medio de una carta que le envió a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, en las últimas horas, en la que esbozó las razones por las que no invertirá en el evento.

“El Ministerio no cuenta con los recursos para el apoyo a esta iniciativa, toda vez que el mes de la citación nos encontramos honrando el compromiso que adquirimos con el país para la organización de la primera versión de los Juegos Panamericanos Júnior Cali 2021”, reza un apartado del comunicado, citado por el diario El Tiempo.

De esta manera, la Federación de la disciplina está obligada a buscar nuevos patrocinadores, con empresas públicas y privadas del Valle del Cauca, que le den un espaldarazo y llevar a cabo, de forma exitosa, el clasificatorio.

El certamen es uno de los de mayor trascendencia en el final del ciclo olímpico, para la delegación colombiana, que espera llevar a sus mejores representantes a las justas y continuar con la historia dorada que han escrito atletas como María Isabel Urrutia y Óscar Figueroa, ganadores de medallas de oro en Sídney 2000 y Río 2016, respectivamente.

Sin embargo, el equipo ‘tricolor’ mantiene en vilo su participación en las próximas justas, por cuenta de los casos positivos para dopaje de Yenny Sinisterra, Juan Solís y Ana Iris Segura, a quienes les detectaron la presencia de Boldenona y Metabolito en su organismo, en el cierre de 2020.

Desde entonces, inició el proceso para demostrar la inocencia de los deportistas y, de esa manera, evitar que, en el peor de los casos, Colombia no tenga ningún representante en la halterofilia, en los Olímpicos. “El tema no está fácil y la gente no entiende que hay que hacer un trabajo serio en lucha contra el dopaje. Eso lo venimos haciendo en la Federación y las entidades internacionales lo reconocen. Sin embargo, esta decisión supone un camino complicado para ir a Tokio”, le dijo William Peña, presidente de Fedepesas, a El Tiempo, un par de semanas atrás.

Durante el procedimiento, el histórico entrenador Oswaldo Pinilla fue retirado de su cargo, en enero de este año, por decisión de Peña, quien consideró que fue permisivo y no tuvo rigurosidad con el tema del dopaje. El directivo confirmó que tomó la determinación en consonancia con su deseo de luchar por una competencia transparente y en la que no se manche la reputación del equipo ‘tricolor’, como lo indicó en el diálogo con el diario.

“Espero que no haya sanciones y no nos dejen por fuera de los Olímpicos. La situación es compleja. Queremos que los deportistas sean conscientes de que el camino es el entrenamiento, que cumplan con sus obligaciones y le den la cara a los controles. Lo que queremos es hacer un llamado de atención para que no se repitan estas cosas”, expresó el presidente de la Federación, en el epílogo del mes pasado.

Seguir leyendo: