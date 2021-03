Este fue el duro mensaje de las madres de “falsos positivos” de Soacha y Bogotá a comandante del Ejército Nacional

Imagen de archivo de tres integrantes de la asociación Madres de Soacha: Beatriz Méndez (i), Doris Tejada (c), Clara Ines Piñeros (d) participan en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

A mediados de febrero de este año la Jurisdicción Especial para la Paz presentó una nueva cifra oficial sobre el caso de los ‘Falsos Positivos’. Según esta entidad, en el país habían ocurrido 6.402 falsos positivos entre 2002 y 2008.

Frente a esta revelación, el general Eduardo Zapateiro habló de “víboras”, en una comunicación confusa que las madres de los desaparecidos asumieron que estaba dirigida a ellas.

“Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”, decía el tuit del oficial.

Este lunes, en horas de la tarde, tres senadores realizaron un homenaje a las madres en el recinto del Congreso, donde estuvo presente Jacqueline Castillo, representante de la organización Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, quien aprovechó la oportunidad y el escenario para pedirle a las Fuerzas Militares que dieran la cara ante estos homicidios, cuyas cifras aumentaron luego que la Jurisdicción Especial para la Paz revelara nuevos datos oficiales. La representante de las madres también cuestionó el trino de Twitter del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

“Estamos aquí presentes, estamos esperando que estén delante de nosotras, que, así como en algún momento recibieron reconocimientos de sus exitosas brigadas, nos den la cara”, dijo Jacqueline Castillo.

Además, le aclaró al general Zapateiro que: “No somos ningunas víboras (…) somos madres con dolor. Perdimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, hermanos, pero estamos aquí esperando esa verdad. Queremos que nos den la cara, queremos ese proceso de paz, esa reconciliación”. La representante de la Mafapo resaltó la labor que diferentes grupos de víctimas de los falsos positivos han venido desarrollando en el país durante casi quince años.

Por otro lado, los congresistas, líderes del homenaje, también se pronunciaron al respecto. “Fueron 6.402 personas engañadas por una institución que tiene como función principal protegerlas. 6.402 que refleja la existencia de una directiva del Ejército que exigía medir resultados por las bajas en combate en vez de las capturas”, comentó Antonio Sanguino, senador del Partido Alianza Verde. Y, además, agrego que hay una posibilidad de que las últimas cifras no sean el número total de víctimas y que esa cifra ascienda a las 10.000. “Queremos reclamar y saber quién dio la orden”, finalizó.

Por último, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda comentó que: “En mi larga experiencia de trabajo con las víctimas, conozco a pocas que no hayan sido víctimas de múltiples hechos de violencia”. Y añadió que a las víctimas de falsos positivos les cayó “la peor de las políticas criminales de los últimos años en Colombia, la política de seguridad democrática”.

