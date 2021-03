Cómo nació y qué es el movimiento ‘Estamos listas’, que busca llevar mujeres al Congreso y a la Presidencia

El movimiento político feminista 'Estamos Listas' en la asamblea Ordinaria Anual. - Twitter @Estamos_Listas.

El movimiento feminista ‘Estamos listas’ nació como consecuencia de que en Medellín no hubiera representación política femenina. La capital de Antioquia solo ha contado con una mujer en la Alcaldía, fue Sofía Medina de López Villa, quien lo hizo en 1976 por decreto del gobierno liberal de Alfonso López Michelsen.

Desde hace unos años hacia acá, la capital paisa a contado con una mayor participación de las mujeres en el Concejo. Actualmente, Luz María Múnera, Aura Marleny Echaverri, María Paulina Aguinaga, Nataly Vélez y Daniela Maturana, quienes se encuentran vinculadas a algún partido político cuentan con un puesto en el Concejo.

Estamos listas se consagró como movimiento político posteriormente de que se supiera el resultado del Plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016. Medellín fue una de las ciudades en las que ganó el no.

“Y entonces nosotras dijimos que aquí teníamos que hacer algo, porque estábamos dormidas con la realidad de la ciudad, teníamos que proponer una agenda desde lo femenino para todas las personas, una agenda con una conciencia social. Somos un grupo de mujeres que hemos estado en organizaciones sociales y en la academia y que sentíamos que estábamos listas para incursionar en la política”, dijo, Piedad Toro, entonces gerente de la campaña y vocera del movimiento para la revista Semana en 2019.

Desde 2019 han trabajado por contar con participación política, donde, hasta la fecha cuentan con una concejal, quien ganó este puesto en ese mismo año. Se trata de Dora Saldarriaga, abogada de la Universidad de Antioquia.

En una entrevista para El Tiempo, Piedad Toro comentó que: “Está más o menos claro que para otras corporaciones no vamos a tener candidatas propias, aunque nos encantaría que hubiera candidatas a la Alcaldía, la Gobernación y la Asamblea. Estamos en la discusión interna de cómo y a quién apoyar y si lo hacemos. Por ahora nuestra prioridad es el Concejo”.

Este movimiento se basa en siete políticas, según Marta Restrepo, también vocera del colectivo, las cuales van “desde la necesidad de incorporar una ética ciudadana que entienda la urgencia de no defender, justificar ni naturalizar el asesinato, que viene siendo como la ejecución de la pena de muerte en la ciudad y que se instaura como una forma de control social; va desde eso hasta pensar los problemas sociales, en general, culturales, medioambientales, de sostenibilidad y realizar propuestas en el campo educativo como la educación no sexista, que permita ambientes escolares que potencien relaciones más sanas y justas entre los niños, las niñas y la juventud; una plataforma que permita desde el Concejo poner en el centro del debate público el trabajo de reproducción y cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres y que hace parte de la riqueza y del producto interno bruto de la ciudad y sin embargo son las mujeres cabeza de hogar las que siguen estando entre las personas más pobres de la ciudad, con menos educación, con menos acceso a la propiedad; el tema de la seguridad y la convivencia en términos generales, desde una lógica no de las armas, sino humanista”, comentó para El Tiempo.

Este colectivo participó por primera vez en unas elecciones hace dos años, en 2019, con metas claras para hacer frente a la disparidad en materia de género que existe en la política colombiana. Por esta razón, más de 2.000 mujeres y aliados del movimiento, comenzaron su trabajo de manera voluntaria y así presentaron ante la Registraduría Nacional 41.948 par inscribir su movimiento. En las elecciones de 2019 obtuvieron su primera curul en un escenario político, como lo es el Concejo de Medellín, con la llegada de Dora Saldarriaga.

Por último, este movimiento feminista tiene la mirada puesta en las elecciones a Presidencia del próximo año. “Juntas decidimos ampliar nuestro movimiento en lo regional y nacional y aclamar una candidatura presidencial feminista. Somos una alternativa de poder al servicio de las mayorías sociales. Avanzamos hacia un Estado feminista con un horizonte de redistribución que pone la vida en el centro”, dice un comunicado emitido por el movimiento.

Para lo últimos días del mes de febrero, Saldarriaga se reunió con Ángela María Robledo en la capital con el objetivo de entablar una relación ya que ‘Estamos listas’ pretende presentar o apoyar una fórmula de presidenta y vicepresidenta como opción de poder.

“Hacía días tenía pendiente esta reunión. Ellas acaban de hacer su asamblea y yo he acompañado al movimiento casi que desde su fundación. Estuve en su casa en Medellín y tienen un enorme interés de desarrollar una propuesta feminista para Colombia”, comentó Ángela María Robledo.

