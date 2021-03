Magistrado del CNE revela polémicos chats del exdirector de Protección de la Policía: tildó de “ratas asesinas” a defensores de DD.HH.

En la izquierda, Luis Guillermo Pérez Casas, magistrado del Consejo Nacional Electoral. En la derecha, el general (r) de la Policía, Luis Humberto Poveda.

Este sábado, 6 de marzo, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, publicó en su cuenta de Twitter varios pantallazos de un chat de WhatsApp en el que se leen unos mensajes que habría enviado el entonces director de Protección de la Policía, el general Luis Humberto Poveda quien pidió la baja en mayo de 2020.

En los polémicos mensajes, el uniformado tilda a los excombatientes de las Farc como los “salvajes y asesinos del pueblo” y se muestra molesto de que tengan una curul en el Congreso de la República. Así mismo, habla de los políticos de izquierda y de los defensores de derechos humanos.

“En respuesta a este mensaje quien fuera director de Protección de la Policía Nacional hasta mayo de 2020, el general Luis Humberto Poveda en mensaje de WhatsApp afirma que los defensores de derechos humanos somos ‘ratas asesinas’ y ‘la voz de los criminales’ ¿Quién los forma?”, se cuestionó el magistrado Pérez.

Asegura que el general se exaltó por un trino que compartió el magistrado en febrero de este año en el cuestionó que “los que promueven la guerra no exponen la vida de sus hijos, los que con su silencio o manipulación se hacen cómplices de los “falsos positivos” deberían recordar que mañana las víctimas pueden ser sus hijos”.

Los chats del general Poveda

En cuanto a los chats que serían del general retirado y que publicó el magistrado, se lee lo siguiente:

“Nunca dejará de ser un asesino. La guerra la empezó las Farc hace más de 60 años cuando se armaron y se unieron los liberales en una auto defensa y después en una guerrilla liberal, ahora en una banda criminal narcoterrorista; entonces no venga ahora señor magistrado a hablar de guerra, que quienes la iniciaron están libres y son honorables congresistas. Y hoy ustedes los zurdos llaman guerreristas a quienes defendieron al Estado de la opresión criminal de las Farc y el ELN, a quienes no dejaron que los comunistas farianos obtuvieran un triunfo por las armas.

Quizá lo que más le duele a los comunistas es que no pudieron obtener el gobierno de facto y apoderarse del Palacio de Nariño a sangre y fuego. No más defensa de las ratas asesinas que hoy posan de defensores de derechos humanos, no más defensa de la maldad y criminalidad con escritos adornados, queriendo engañar a los jóvenes incautos “estúpidos” que no conocen la verdadera historia de los salvajes y asesinos del pueblo y que solo muestran al estado como culpable incautos. No más escritos engañosos y ofensivos a la gente sensata que conoce la verdad y solo ven en Uds los defensores de DD.HH., que son la voz de los criminales”.

Pantallazos publicados por el magistrado Luis Guillermo Pérez Casas.

El general retirado Luis Humberto Poveda fue director de Protección de la Policía, anteriormente fue el director de la DIJIN. Su recorrido policial incluye el aporte profesional en unidades como la Dirección de Antinarcóticos, Fuerza Disponible, Control Portuario y Aeroportuario, Oficial de enlace en Alcaldías y Gobernaciones, pasando por la Agregaduría de Policía ante el Gobierno de Francia.

