Hablan Yeferson Cossio y Jhoan López, los dos influenciadores colombianos que se pusieron senos: esta fue su explicación

Foto: @yefersoncossio

Los influencers Yeferson Cossio y Jhoan López decidieron explicar en el programa La Red por qué tomaron la decisión de implantarse unas prótesis mamarias. “Nos mandaron a una entrevista con psicólogos ya que eramos dos hombres heterosexuales pero pasamos los exámenes y todo y nos dejaron operar”, comentó Cossio.

Así mismo insistió que no fue por dinero ni por fama, sino que fue por diversión “nosotros somos locos, hacemos bromas repesados, valió la pena y no me arrepiento pero no lo volvería hacer porque duele mucho”, comentó el influencer colombiano. “Yo soy un mal ejemplo”, reconoció en el programa de entretenimiento.

Dos famosos influenciadores esta semana fueron noticia porque se pusieron senos y se hicieron cirugía, ¿Por qué?, toda la historia completa hoy en @LaRedCaracol de la boca de sus protagonistas pic.twitter.com/qzBMNVMPly — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 6, 2021

Así se puso los ‘senos’

“Sí a todo”, este es el lema que caracteriza a Yeferson Cossio, un influenciador colombiano que se distingue en redes sociales por hacer bromas, cumplir retos y, en ocasiones, realizar obras de caridad. Pues bien, esta vez el ‘sí a todo’ del influencer fue para colocarse implantes de seno, mediante un procesos quirúrgico.

El proceso lo compartió en sus redes sociales, en las cuales es muy activo, y completa más de 3 millones de seguidores. La razón por que la que Cossio se colocó los implantes fue por una apuesta que hizo con su cuñado Jhoan López, esposo de su hermana, y quien también se sometió a esta particular y poco convencional penitencia.

El reto consistía en que si Cossio conseguía la histórica suma de 3 millones de seguidores en Instagram, López tendría que ponerse los senos, y, debido al inminente éxito de Yeferson en las redes sociales, en un par de semana logró esta increíble cifra, así que su cuñado tuvo que operarse, y, por diversión, Cossio también lo hizo.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: ‘ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado”, precisó Cossio hace unas semanas en sus redes.

El cuñado de Cossio, tiene 1.1 millones de seguidores en la misma plataforma, y tuvo que realizarse la cirugía para ponerse un par de implantes de silicona.

“Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram?”, escribió el influenciador, quien es conocido por sus músculos y algunas controversias.

El también youtuber publicó el hecho de sus nuevos ‘senos’ con un video, en el que aparece mostrando orgulloso sus prótesis, y del que hace eco con su hermana, su novia y otros amigos, mientras, sin pudor, le muestra a sus seguidores el hecho.

Antes de mostrar el resultado, Cossio publicó un video en el que se observa anestesiado y a punto de ser intervenido quirúrgicamente para colocarse ‘las siliconas’ y así deslumbrar a sus millones de fans en todo América Latina.

“Ya tengo unos teteros enormes, me siento y veo súper raro, quien quiere ver el resultado ya? 😂”, escribió en tono jocoso en influenciador.

Seguir leyendo: