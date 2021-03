Yeferson Cossio, el influencer que se puso senos por cumplir un reto, reveló la millonada que gana en Instagram

'Influencer' colombiano se hizo cirugía para implantarse 'senos', por una apuesta. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio, el influenciador colombiano que fue tendencia esta semana por implantarse prótesis mamarias por un reto, volvió a causar controversia tras revelarse la millonaria suma de dinero que gana con sus instastories. En diálogo con el programa Lo Sé Todo del Canal Uno, Cossio dijo cuánto cobra por hacerle publicidad a una marca en sus historias de Instagram, plataforma en la que ya posee más de tres millones de seguidores.

“Yo por historia en Instagram estoy cobrando cinco millones de pesos. Nunca grabo por canje. Si ven mi perfil en Instagram no hay día que haga menos de tres pautas”, expresó el joven antioqueño.

Además, se refirió a las duras críticas de las que fue víctima tras publicar las fotos y videos con los ‘teteros’, cómo él calificó a los implantes de senos que se colocó. “Cómo van a decir que esto lo hago por dinero. Obviamente, esto me va a dar más fama, por así decirlo. Sin embargo, tampoco la necesito porque yo hago contenido seguido y trabajo para eso”, sentenció el influenciador, quien es conocido por sus músculos, controversias, bromas y en ocasiones, obras sociales.

Con ese dinero, Yeferson estaría facturando aproximadamente 15 millones de pesos colombianos diariamente, claro está, este monto es independiente de lo que también recibe por las ganancias que le dejan sus videos y demás dinámicas en redes sociales.

Por otro lado, en su conversación con el Canal Uno, aseguró que el reto que cumplió esta semana, y que le costó duras críticas, lo hizo por humor, que es su pasión, y no con el deseo de burlarse de alguien en particular. Además, recalcó que esas bromas las realiza desde hace años, incluso antes de volverse ‘viral’ en el ámbito digital.

Así se puso los ‘senos’

“Sí a todo”, este es el lema que caracteriza a Yeferson Cossio, un influenciador colombiano que se distingue en redes sociales por hacer bromas, cumplir retos y, en ocasiones, realizar obras de caridad. Pues bien, esta vez el ‘sí a todo’ del influencer fue para colocarse implantes de seno, mediante un procesos quirúrgico.

El proceso lo compartió en sus redes sociales, en las cuales es muy activo, y completa más de 3 millones de seguidores. La razón por que la que Cossio se colocó los implantes fue por una apuesta que hizo con su cuñado Jhoan López, esposo de su hermana, y quien también se sometió a esta particular y poco convencional penitencia.

El reto consistía en que si Cossio conseguía la histórica suma de 3 millones de seguidores en Instagram, López tendría que ponerse los senos, y, debido al inminente éxito de Yeferson en las redes sociales, en un par de semana logró esta increíble cifra, así que su cuñado tuvo que operarse, y, por diversión, Cossio también lo hizo.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: ‘ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado”, precisó Cossio hace unas semanas en sus redes.

El cuñado de Cossio, tiene 1.1 millones de seguidores en la misma plataforma, y tuvo que realizarse la cirugía para ponerse un par de implantes de silicona.

“Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram?”, escribió el influenciador, quien es conocido por sus músculos y algunas controversias.

El también youtuber publicó el hecho de sus nuevos ‘senos’ con un video, en el que aparece mostrando orgulloso sus prótesis, y del que hace eco con su hermana, su novia y otros amigos, mientras, sin pudor, le muestra a sus seguidores el hecho.

Antes de mostrar el resultado, Cossio publicó un video en el que se observa anestesiado y a punto de ser intervenido quirúrgicamente para colocarse ‘las siliconas’ y así deslumbrar a sus millones de fans en todo América Latina.

“Ya tengo unos teteros enormes, me siento y veo súper raro, quien quiere ver el resultado ya? 😂”, escribió en tono jocoso en influenciador.

Una vez se colocó ‘los teteros’, como él mismo los calificó, publicó varias fotos y videos en los que se observa orgulloso sobre su nueva adquisición. Le mandó un mensaje a quienes no creían que era capaz de cumplir el reto y aseguró que próximamente postearía el momento exacto en el que le colocan ‘los senos’.

“Entonces, no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía. 😂Mañana les voy a montar el video de la cirugía, para que vean todo el proceso.Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram? 😂Tú serías capaz de ponerte siliconas solo por diversión? Yo solo digo, ¡si a todo! 😛😂”, expresó.

En los videos, Cossio muestra su pecho, y demuestra que “no es un montaje”, como muchos le dijeron. Aseguró que varios conocidos le dijeron que “cómo iba a ser tan loco de ponerse implantes mamarios”, pero él ‘los dejó callados’ y publicó el resultado, que dejó en evidencia su audacia por conseguir más likes y seguidores en la red social.

El cirujano que le realizó la intervención quirúrgica también publicó varios apartes de la cirugía y dijo que Cossio, el cuñado, y toda la familia del artista se fue muy contenta con los resultados de la operación.

“Familia cossio con mamoplastia de aumento por el @equipomurcia Gracias por la confianza depositada. Equipo médico cuidador en tu recuperación”, expresó.