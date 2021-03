Vuelven tendencia a Epa Colombia porque aparece en el Sisbén, pero esto es lo que significa su puntaje

Epa Colombia. Foto: Redes sociales.

Epa Colombia, la controversial influenciadora y empresaria de queratinas, y cuyo nombre real es Daneidy Barrera, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez porque su nombre apareció en las listas que el Gobierno dispuso para identificar a los colombianos en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV).

La clasificación de Barrera es D-10, que en pocas palabras significa que Epa Colombia no se encuentra en condición de vulnerabilidad, pero tampoco está en riesgo de caer en dicha clasificación. Además, debido a su ‘estatus’ económico, o podría acceder a los programas de subsidios o apoyos dirigidos a personas que sí viven en la pobreza extrema, la pobreza o la vulnerabilidad.

De acuerdo al Sisbén, el número 10 quiere decir que la influenciadora se encuentra en un ‘término medio’, que quiere decir que se consolidó dentro de la clase media y quienes tienen mayor poder adquisitivo en Colombia. La FM conoció el documento que refleja el puntaje de Barrera, es este:

Desde este viernes 05 de marzo, el Sisbén se actualizará y pasará a un nuevo modelo: el Sisbén 4.0, a través del cual, a partir de ahora, el Gobierno Nacional podrá georreferenciar a las familias más vulnerables del país y así determinará de manera más precisa cuales necesitan ayuda social. Aquí le contamos todos los cambios que trae este sistema.

“El Sisbén IV permite ubicar fácilmente a los hogares encuestados. Esto permitirá avanzar en la construcción de mapas de pobreza por municipio para ubicar más fácilmente a los hogares que requieren atención de los programas sociales.”, explicó el Departamento de Planeación Nacional (DNP). Si quiere saber en qué grupo quedó clasificado entre aquí .

La travesía de ‘Epa Colombia’ por mantener a flote su empresa de queratinas

Daneidy Barrera Rojas, o como se conoce en las redes sociales, ‘Epa Colombia’, es tendencia por una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram en las que, llorando pide que la dejen trabajar y seguir adelante con su empresa de queratinas y tratamientos capilares.

La influencer contestó un mensaje de la actriz porno Esperanza Gómez, quien apoyó su emprendimiento. “Ha renacido y ha emprendido un proyecto nuevo con su empresa de queratinas. Entonces, por qué no todos apoyamos a esta mujer que ha demostrado que no se deja vencer ante las adversidades”, expresó Gómez.

Pues ante este mensaje de apoyo, ‘Epa Colombia’ respondió en medio del llanto y cansada por el acoso que ha recibido en esta travesía de montar su propia empresa.

“Estaba esperando que me saliera este papel amiga, del Invima, llevo cuatro meses esperando que a mí me responda. Me respondió y me dice que mi queratina no se puede llamar queratina le puse ‘tratamiento alisador’ y me aprobó después de cuatro meses”, informó la joven.

Así mismo, comentó que muchas marcas que también comercializan estos productos se unieron para sacarla del mercado. “Dicen que mi producto no era bueno y que yo le estaba bajando las ventas, amiga yo no he encontrado apoyo ni respaldo de nadie porque yo nunca he querido dañar la empresa, ni la marca de otra persona. He buscado miles de abogados, voy por el quinto y solamente es dinero y dinero”, comentó en los videos.

Bogotá, 13 de marzo de 2020. Ante el Juzgado Segundo especializado de Bogotá fue presentada este viernes Daneydis Barrera. La joven, conocida en redes sociales como Epa Colombia, es procesada por los actos vandálicos que protagonizó en una estación de TransMilenio en noviembre de 2019.

‘Epa Colombia’ detalló además que, en este proceso sigue enfrentando el delito que cometió durante las protestas de noviembre de 2019, cuando vandalizó una estación de TransMilenio. “Desde que yo me metí con el gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal pero yo soy un ser humano y tengo errores”, insistió la emprendedora.

Yo no estoy vendiendo vicio, yo tampoco estoy vendiendo pólvora, yo no estoy vendiendo. veneno, solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar.

Cuenta que, por lo daños que causó, le pusieron psicólogo y psiquiatra, y asiste a todas las citas que le programan. “Me dijeron que yo tenía que estar en la Defensoría del Pueblo y me he certificado y no sé qué más tengo que hacer, yo sé amiga que yo metí con TransMilenio y tengo otra audiencia porque ellos están diciendo que me coloquen una manilla y amiga no debería ser así, deberían darme la oportunidad de remediar esto”, pidió la influencer.

Daneidy Barrera cuenta además que, con su empresa está generando empleo, que le paga a sus empleados lo que corresponde a la ley, y que lo único que quiere es que la dejen trabajar.

“Yo solo pido que me dejen en paz, que me dejen trabajar, que me dejen vender y que pueda salir adelante en mi empresa. Porque montar una empresa en Colombia es difícil, porque uno no encuentra respaldo de nadie”, aseguró.

Finalmente en este video, la influencer aseguró que no saldrá del mercado y que trabajará por posicionar su empresa y ser “la empresaria más exitosa este año”.

La grabación de ‘Epa Colombia’ provocó que hasta un congresista se refiriera a lo que está pasando: “Me ofrezco a hacer todo lo posible para ayudar a Epa Colombia si ella lo desea, siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual ‘todo lo del pobre es robado’”, dijo el representante Inti Asprilla.