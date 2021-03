En video, cansada de la delincuencia, comunidad decidió quemarle una moto a dos ladrones en el sur de Cali

Dos supuestos ladrones fueron sorprendidos en el barrio Valle del Lili, al sur de Cali, luego de que aparentemente intentaran asaltar a una mujer hurtándole su teléfono celular.

De acuerdo con lo informado por la comunidad, los dos hombre se desplazaban en una motocicleta cuando intentaron robar el dispositivo móvil. Por ese motivo, los testigos del hecho optaron por intervenir y bajar del vehículo a los ciudadanos para evitar que huyeran.

Ante los constantes hurtos en el sector del Valle del Lili, los habitantes del barrio decidieron reprender a los dos hombres de nacionalidad venezolana, incendiándoles la motocicleta en la que andaban.

En un video registrado por la comunidad, se evidencia cómo el par de hombres queda acorralado frente a las rejas de un conjunto residencial por varias personas mientras son despojados de sus zapatos y sus medias.

Varios casos de intolerancia y justicia por mano propia han sido presenciados por los caleños en lo que va del año. Como consecuencia del accionar ciudadano en lugar del de las autoridades, a un hombre señalado de ser atracador le cortaron la mano por un robo ocurrido a mediados de febrero en la capital vallecaucana.

En la grabación difundida en la tarde del jueves 4 de marzo se escucha a uno de los hombres suplicando por que no le fracturen uno de sus dedos cuando, al parecer, personas que lo reprendían intentaban robarle un anillo. Esto dijo el hombre implicado:

No sale, no sale, mano. No sale, pana. No me vas a romper el dedo, no sale.