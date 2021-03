Centro Democrático pidió a la Procuraduría investigar a Claudia López por criticar a la Fiscalía

En la foto: Claudia López, Alcaldesa de Bogotá. (Colprensa - Diego Pineda)

Varios miembros del Centro Democrático han pedido investigar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por sus críticas a la petición de la Fiscalía de suspender el procedimiento judicial en el caso contra Álvaro Uribe. Esto, por considerar que no existen pruebas suficientes para que sea juzgado por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.

Los miembros del partido consideran que López pudo haber incurrido en participación política, así lo dio a conocer la representante por el Meta Jennifer Arias.

“He solicitado que se revise el trino de la alcaldesa Claudia López en donde manifiesta que van a ganar las elecciones. Me pregunto, ¿esto no es participación política? Todos sabemos que un alcalde, un gobernador o un funcionario público de este nivel no puede hacerlo. Es un delito”, aseguró.

Para Arias, igual que para otros miembros del partido de Uribe, “es absurdo que una alcaldesa, que debería estar preocupada por la seguridad de Bogotá y todo el proceso de vacunación, este es pendiente de hacer política”. “Es supremamente grave. Esperamos que la Procuraduría lo revise perentoriamente”, según Caracol Radio.

El viernes en las horas de la noche la mandataria, escribió en su cuenta de twitter un mensaje donde hace una fuerte crítica al exsenador.

“No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, señaló.

Además, en su cuenta de Twitter al enviar este mensaje dejó un numeral que llamó #ElCambioEsImpararable, sin precisar si se trataba de alguna tendencia política, lo que aparentemente fue una de las motivaciones de partido de derecha para hacer la petición.

El trino de la alcaldesa se dio luego de conocer la decisión del fiscal Gabriel Jaimes de pedir al juez que encabeza el caso que archivará el proceso iniciado en 2018 por el Tribunal Supremo, contra el líder del Centro Democrático.

El fiscal radicó en los juzgados de Paloquemao una solicitud para que un juez de conocimiento cite a una audiencia pública en la que presentará los argumentos por los que considera que el caso debe ser cerrado: “Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso” se estableció que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

Sin embargo, la decisión del fiscal Jaimes generó el rechazo de diferentes sectores y políticos, entre ellos el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda, que anunció que demandará por presunto prevaricato al fiscal Gabriel Jaimes Durán.

El caso contra Álvaro Uribe Vélez

El proceso contra Álvaro Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares. Pues, según Uribe, Cepeda dirigió una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Sin embargo, la demanda no tuvo fruto y el caso se cerró y la Corte Suprema señaló en su momento, que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Por eso, se abrieron dos investigaciones contra el representante del Centro Democrático: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.





