Vacunan a los primeros adultos mayores en Condoto, Chocó, una de las zonas más remotas de Colombia

Imagen de referencia. Vacunación de adultos mayores en Quibdó, Chocó. Foto: Alcaldía de Quibdó.

Hasta el momento, al departamento del Chocó le han sido destinadas 969 dosis de vacunas contra el covid-19 por el Gobierno Nacional, de las cuales, el pasado miércoles 3 de marzo llegaron 10 dosis al municipio de Condoto, una de las zonas más remotas del país, para dar inicio al plan de vacunación. La secretaria de Salud Departamental denunció retrasos en el cronograma de inmunización.

“Me fue muy bien, hasta hoy no he sentido ninguna falla en el cuerpo, no me dolió para nada ni tenía susto”, expresó con alegría a Blu Radio, José de los Santos Mosquera, un adulto de 82 años quien fue uno de los primeros en recibir su inmunizador contra el virus.

Según lo reportado por el medio, los 10 biológicos que llegaron al municipio fueron destinados para vacunar a 10 adultos mayores que residen en el ancianato municipal, y quienes se encuentran priorizados en la primera etapa de inmunización nacional.

La enfermera del ancianato municipal, Armila Hurtado, indicó a la emisora que la jornada de vacunación en el centro fue exitosa y manifestó que tanto ella como sus compañeros igualmente ya se encuentran listos para recibir su dosis.

“Todo gracias a Dios fue excelente, ninguno de ellos presento complicaciones, y estamos esperando a que lleguen más vacunas para las enfermeras y el grupo de salud que también vamos a ser vacunados y claro, para el resto de abuelitos”, manifestó Hurtado a Blu Radio.

Sin embargo, de acuerdo con lo dialogado por la emisora con el alcalde de Condoto, Yeferson Lozano Mosquera, en el momento, desde la administración municipal desconocen cuándo llegarán más vacunas al municipio y cuántas les serán destinadas por el Gobierno Nacional. En el municipio ya han fallecido dos personas a causa del covid-19, mientras que otras 46 han dado positivo como portadoras del virus.

“Hasta el momento no se nos ha indicado el número exacto de vacunas que van a llegar, sino la priorización del personal que se van a vacunar en principio. Obviamente conocemos que al país están llegando las vacunas de manera limitada y que de la misma forma las están entregando en los departamentos y municipios”, señaló el alcalde de Condoto al mismo medio.

En total, al departamento del Chocó le fueron asignadas 969 dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales 227 fueron asignadas al personal de la salud y las 742 restantes fueron destinadas para los adultos mayores de 80 años, cuya distribución se realizó entre los municipios de Quibdó, Itsmina, Tadó, Condoto y Carmen de Atrato.

La vacunación en el departamento inició el pasado 22 de febrero a las 7:00 de la mañana, con la inmunización del auxiliar de enfermería Javier Álvarez Villa, quien labora en la primera línea de atención contra el covid 19 en el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó.

La secretaria de Salud Departamental, Naudy Ortega Úsuga, señaló que a pesar de que la inmunización en el Chocó comenzó el pasado 22 de febrero, se han presentado retrasos en el cronograma de aplicación de los biológicos.

Según detalló la secretaria de Salud del Chocó a Radio Nacional de Colombia, los retrasos en la vacunación del departamento se han debido a tres razones principales: el cierre de la vía Quibdó-Atrato el pasado lunes 1 de marzo; insuficiencia en el número de dosis entregadas a los prestadores de salud; y por último, la falta de información en las bases de datos departamentales, lo que limitó la asignación de citas para la inmunización.

De acuerdo con el último informe publicado por el Ministerio de Salud, en el departamento ya han sido vacunadas 857 personas. Se espera que este 7 de marzo arribe un tercer lote de vacunas a Quibdó, con los cuales puedan avanzar en la inmunización de los habitantes de los 30 municipios del Chocó.





SEGUIR LEYENDO: