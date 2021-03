La propuesta de Bogotá para convertirse en un centro de producción de vacunas contra el covid-19

06/03/2021 La alcaldesa de Bogotá, Claudia López POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, realizó algunos anuncios este sábado sobre el avance de la lucha de la capital contra la pandemia por el coronavirus. Entre las noticias de la mandataria del Distrito aseguró que, el próximo lunes 8 de marzo, todo el personal médico de Bogotá priorizado en el Plan Nacional de Vacunación ya habrá recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad, además, habló sobre la propuesta de que la capital sea un centro de producción de biológicos.

“Todos los médicos, enfermeras y personal asistencial de los 71 hospitales de Bogotá que nos habían estado cuidando tendrán su primera dosis de vacuna ya puesta para este lunes”, indicó la alcaldesa López.

De la misma forma, Claudia López aseguró que el próximo 11 de marzo iniciará la aplicación de la segunda dosis a estos mismos y que, antes de que termine Semana Santa todos los mayores de 80 años tendrán también su primera dosis.

“Tenemos que lograr que toda nuestra población mayor de 60 años y todo el personal de salud de primera, segunda y tercera línea esté vacunado antes de que termine abril, porque ese es nuestro principal seguro para evitar un tercer pico en nuestra ciudad”, detalló la mandataria a El Espectador.

Por otro lado, la alcaldesa López aseguró que ya se ha propuesto a diferentes países y farmacéuticas que produzcan dichas vacunas contra el covid-19 en Bogotá. “Le hemos propuesto implementar líneas de producción de vacunas contra el COVID en Bogotá al gobierno británico y la empresa AstraZeneca, al gobierno ruso para la producción de la Sputnik-V , al gobierno chino para la producción de Sinovac y al gobierno estadounidense para la producción de la vacuna Johnson&Johnson”, señaló López.

Esta información la reveló la alcaldesa durante una entrevista con el diario El Espectador, donde agregó que “con nuestro equipo científico determinamos que con esas (farmacéuticas) tendríamos mejor chance de instalar con nuestros laboratorios de salud pública, nuestro instituto de biotecnología, la industria farmacéutica local y las facultades de química farmacéutica, esa alianza público-privada capaz de invertir en conjunto para ser uno de los sitios de producción de vacunas para el mundo”.

Claudia López dijo que había hablado con los cuatro embajadores de dichos países, pues reconoce el esfuerzo que se hizo alrededor del mundo para producir una vacuna en poco tiempo, pero aseguró que la capacidad de producción es limitada. “Necesitamos instalar en diferentes países esa capacidad, porque si no, no vamos a vacunar a toda la humanidad en el tiempo que se necesita”, especificó.

Agregó que esta propuesta, aunque se haga desde Bogotá, es algo en conjunto con el Gobierno Nacional, pues lo que se quiere transmitir a los países y farmacéuticas es que la ciudad capital “está dispuesta a invertir en conjunto con su sector académico y el privado para montar un centro de producción de vacunas”.

Dos planes de gobierno y los choques con el Gobierno nacional: Así ha sido el último año de mandato de Claudia López

Cuando le preguntaron por el paso del año pasado en su administración, la alcaldesa aseguró que tuvo que ejecutar dos planes de gobierno. “Nos ha tocado ejecutar dos planes de gobierno: el que propuse y el que me impuso la pandemia, ambos igual de urgentes”; sin embargo, manifestó que siente que todo va por buen camino y los resultado positivos de las decisiones tomadas podrían verse el próximo año.

Señaló, además que está enfocada en gobernar y no en hacer campaña. Se refirió a sus peleas con el gobierno del presidente Duque y aseguró que cada problema “ha sido en defensa de la ciudad, no de intereses míos. No permitiré que nos quiten el metro a Suba y Engativá o que nos sigan cobrando peajes, para invertir la plata afuera”, explicó la alcaldesa.

