Yina Calderón aclara si su novio es, además, su familiar

Foto: redes sociales

Yina Calderón, influenciadora, empresaria y cantante, no deja de causar polémica en redes sociales por su excéntrica vida que hace pública por medio de sus cuentas oficiales. Una de las únicas facetas de ella que mantuvo por mucho tiempo en privado fue su relación con Andrés Arévalo Ome, su novio, el cual presentó ante sus fanáticos a finales del año pasado.

En noviembre, la exprotagonista de Nuestra Tele sorprendió con una foto, en su perfil oficial de Instagram, en la que se le ve abrazando a un hombre en una playa de Cancún, México; a donde viajó Calderón junto con su equipo de trabajo, aparentemente, para participar en algunos episodios del programa ‘Acapulco Shore’.

A pesar de no haberlo etiquetado en la publicación, poco demoraron los seguidores de la empresaria para detectar a Arévalo Ome. Sin embargo, poco o nada se ha podido saber sobre él, pues en sus redes sociales tiene perfil privado, con la descripción. Se sabe que es colombiano y que tiene un estilo de vida saludable.

Desde el principio, la información generó polémica porque muchos aseguraron en la publicación de esa página de chismes que el otro apellido de Yina también es Ome, “¿no será que son primos?”, cuestionaron algunos en la publicación. Para lo que Calderón nunca detalló ni confirmó.

El pasado miércoles, Calderón Ome habilitó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. Esta herramienta tuvo el fin de aclarar dudas de los seguidores de la influenciadora, las cuales ella misma responde en video o texto. Uno de los temas centrales fue su novio y la privacidad que la creadora de las ‘putifiestas’ mantiene frente a la situación.

Entre las preguntas sobre su pareja, le preguntaron por qué razón comparten el apellido Ome. “¿Por qué tu novio tiene el apellido Ome? ¿Es familia?”, expresó un seguidor anónimo.

Esta es la explicación de Yina Calderón por tener el mismo apellido que su novio

Ante eso, Calderón aseguró que no se trata de su primo y que es, sencillamente, casualidad que ambos tengan el mismo segundo apellido. “Es una casualidad de la vida, es decir, él no es mi primo, ni hace parte de mi familia, es casualidad que tengamos el mismo apellido, o sea, una casualidad, ¿me entienden? Pero, no hace parte de mi familia, ni siquiera nació en el Huila y yo soy huilense, entonces es casualidad. Ahí les aclaro”, explicó la influenciadora por medio de la red social.

Se sometería a una reconstrucción de rostro

En su vida pública, se ha podido evidenciar que la creadora de las ‘putifiestas’ se ha hecho retoques en el abdomen, busto, glúteos, cara y diversas coloraciones en el pelo. Ahora, después de una cirugía de rostro mal practicada, Calderón anuncia que se hará una “reconstrucción” en el rostro.

Por medio de sus historias en Instagram, la famosa empresaria publicó una serie de historias en las que adelanta la supuesta cirugía que se realizará. “Ahorita me voy a hacer una cirugía en la cara, ustedes ya sabían, me voy a reconstruir el rostro, esta carita ya no será la misma, sí señores”, reveló la polémica empresaria, mientras se encontraba en su residencia.

Después, subió un video en el que se encuentra en un automóvil y detalla los posibles cambios en su apariencia. En su entrada al quirófano, según sus afirmaciones, se hará una reconstrucción de su estructura ósea. “¿Qué me voy a hacer en la cara? Pues, tengo pensado quitarme los huesos de aquí y volvérmelos a poner de una forma cuadrada. Y cambiarme el tono de piel”, aseveró la creadora de las ‘putifiestas’, en referencia a los huesos de su mandíbula. Cabe resaltar que la influenciadora, en el pasado, ha recibido críticas por la forma puntiaguda de su barbilla.

A pesar de que Calderón ha venido adelantando una posible cirugía en el rostro, los fanáticos creen que las risas al describir la intervención acuden a una posible broma en torno al cambio de tono de piel. Sin embargo, otros recalcan que se trata de posibles problemas a nivel mental que presenta la cantante.

