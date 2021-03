El humorista de Sábados Felices habló de su experiencia en rehabilitación por alcoholismo

En el programa de farándula ’La Red’ Mauricio Núñez, más conocido como ‘Chester’ en el programa de humor Sábados Felices, detalló como concluyó su proceso de rehabilitación por alcoholismo. Adicción que sin darse cuenta lo llevó a tener en su momento una vida llena de problemas y desequilibrios, ya que en ese estado hasta estuvo apunto de perder su familia.

En entrevista, Núñez reveló que todo empezó a sus 9 años, cuando por primera vez experimentó la borrachera por el exceso de alcohol y por la que terminó hospitalizado. Desde entonces, jamás pensó que salir de esta adicción le iba a costar tanto.

El pasado 24 de octubre de 2020, los televidentes dejaron de verlo en escena, pues decidió internarse para darle solución a su problema con el licor. Y ya en diciembre, tres meses después de varias terapias y estar lejos del alcohol, ’Chester’ le contó de su experiencia al programa La Red, en el cual confesó que todo lo hizo por su familia.

“Me doy cuenta con mi esposa y mis hijos casi llorando con cara de decepción me dicen ‘cambia, no queremos un papá alcohólico, no queremos un papá borracho’”, dijo a ‘La Red’.