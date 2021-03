América de Cali se recuperó de la ‘empatitis’

América sumó sus primeros 3 puntos después de 4 jornadas de empates consecutivos. Crédito Dimayor/Vizzor Image

En un partido emotivo en el que los ‘Diablos Rojos’ exhibieron buen fútbol y Patriotas defendió su localía hasta último momento, América de Cali superó la racha de empates sostenidos en el primer tramo de la Liga BetPlay 2021.

Yisus Cabrera celebra el único gol del encuentro ante Patriotas

Yesus Cabrera marcó el único tanto en el Estadio La Independencia de Tunja, mismo en donde cayó Junior en la fecha décima ante un local que animó el encuentro con un fútbol abierto y directo.

En 2021, América suma dos victorias luego de ganar las finales de la liga en diciembre del año anterior. Con este encuentro, el equipo de Cali se puso al día con su calendario.

Los dirigidos por Juan Cruz Real suman 12 puntos y toma la 10° posición en la tabla, con 8 goles a favor, 7 en contra y 1 gol de diferencia, a un punto de Millonarios, al que le falta un partido para cumplir con los aplazamientos que tuvo en enero antes de la reapertura de El Campín.

Con esta victoria, el equipo amaina la tormenta interna desatada por los resultados neutrales de las últimas fechas y acalla, por el momento, las críticas dirigidas a su técnico, a quien incluso le buscaron reemplazo en días anteriores.

Ficha del partido

América sumó sus primeros 3 puntos después de 4 jornadas de empates consecutivos. Crédito Dimayor/Vizzor Image

Patriotas: Carlos Mosquera; Jorge Posada, Mateo Rodas, Óscar Vanegas, Yonatan Murillo; José Leudo, Santiago Orozco, Cristian Barrios, Edgardo Rito; Héctor Solano y Jesús Arrieta. Entrenador: Abel Segovia.

América: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera; Jeison Lucumí, Aldair Rodríguez y Santiago Moreno. Entrenador: Juan Cruz Real.

Estadio: La Independencia.

Árbitro: Héctor Rivera.

Así se jugará la fecha once de la Liga BetPlay 2021

Con encuentros atractivos como Once Caldas vs. Cali, Santa Fe vs. Tolima y Águilas Doradas vs. Atlético Nacional, en los que los grandes buscarán recortar la distancia con el puntero Deportivo Cali, la fecha once del FPC se extenderá hasta el próximo 9 de marzo.

A continuación, el calendario completo de la fecha once de la Liga BetPlay 2021:

Jueves, 4 de marzo de 2021

Boyacá Chicó vs. Millonarios: 6:00 p.m.

Santa Fe vs. Deportes Tolima: 8:15 p.m.

Viernes, 5 de marzo de 2021

Medellín vs. La Equidad: 6:00 p.m.

Junior vs. Bucaramanga: 8:15 p.m.

Sábado, 6 de marzo de 2021

Once Caldas vs. Deportivo Cali: 5:30 p.m.

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional: 8:00 p.m.

Domingo, 7 de marzo de 2021

América vs. Deportivo Pereira: 3:30 p.m.

Jaguares vs. Patriotas: 5:40 p.m.

Boyacá Chico vs. Tolima: 8:00 p.m

Lunes, 8 de marzo de 2021

Santa Fe vs. Pasto: 8:00 p.m.

Martes, 9 de marzo de 2021

Alianza Petrolera vs. Millonarios: 8:00 p.m.

Tabla de posiciones

Deportivo Cali sacó un punto de visitante enfrentando a Deportivo Independiente Medellín el jueves 25 de febrero / (Twitter: @Dimayor).

Deportivo Cali, que tuvo a sus perseguidores a seis puntos de distancia, al inicio de esta fecha inicia con 22 puntos; Deportes Tolima y Santa Fe, lo secundan a dos y cuatro puntos respectivamente: el duelo de ambos, en la segunda parte de la fecha puede definir quién estará más cerca del líder y, si los resultados se presentan, incluso pueden quedar con el primer lugar de la tabla.

Así arrancan los ocho en la fecha once

1 - Deportivo Cali: 22 pts.

2 - Deportes Tolima: 20 pts.

3- Independiente Santa Fe: 18 pts.

4 - La Equidad: 18 pts.

5 - Atlético Nacional: 17 pts.

6 - Jaguares: 17 pts.

7 - Junior: 16 pts.

8 - Deportivo Independiente Medellín: 16 pts.

