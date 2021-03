Abogados demuestran la inocencia de uno los señalados del asesinato del líder social Jorge Luis Solano

Abogados de Jhon Freddy Espinoza Álvarez demostraron su inocencia en el crimen contra el líder social, Jorge Luis Solano. Foto: Fiscalía.

Los abogados defensores de Jhon Freddy Espinoza Álvarez, señalado como el presunto asesino del líder social Jorge Luis Solano, demostraron ante el juez octavo penal municipal que el ciudadano era inocente del crimen y en consecuencia de los cargos que le fueron imputados.

La defensa de Espinoza Álvarez, quien fue capturado y presentado por la Fiscalía y la Policía Nacional como el responsable del homicidio del líder conocido como ‘Coquí Solano’, demostraron que las pruebas presentadas en su juicio no eran verdaderas y que el día que ocurrió el crimen, este no salió de su casa.

Según conto uno de los defensores de Espinoza Álvarez al medio La Opinión de Cúcuta, a través de la recolección de pruebas pudieron demostrar que el ciudadano estuvo compartiendo con sus familiares en su casa de Ocaña, Norte de Santander, cuando fue perpetrado el asesinato del líder social.

El abogado Jorge Peña contó al medio local que, se dieron a la tarea de recopilar las pruebas para demostrar la inocencia de Espinoza Álvarez, lo que los llevó a hablar con la familia del señalado, un domiciliario quien llevó un pollo a la casa el día del crimen, un morfólogo, quien aseguró que no era la misma persona, y uno de los testigos del crimen, quien reconoció que no se parecían el responsable y el defendido.

El 24 de febrero luego de llevar las pruebas ante las autoridades y de solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento de Espinoza Álvarez, el juez ordenó la libertad inmediata del ciudadano luego de confirmar que era inocente. Sin embargo, debido a un proceso por hurto que mantiene el ciudadano continua recluido en el bunker de la Fiscalía.

“Nadie me lo está pidiendo ni ordenando, pero señor Jhon freddy, este juez le ofrece disculpas, porque lo señalaron de una conducta gravísima y fue privada su libertad y se le afectó su familia y su honra, todo porque dos individuos, bajo reserva de identidad, manifestaron que se les parecía y no se indagó más, no se profundizó en la investigación”, concluyó el juez.

Esclarecen el asesinato de Jorge Luis Solano: uno de los capturados es primo del exgerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña

El Juzgado Primero Penal con función y garantías de Cúcuta legalizó las capturas de Carlos Daniel Pinzón Ramírez y Luis López Delgado, como principales autores intelectuales del asesinato del líder social Jorge Luis Solano.

La Policía capturó, el pasado 12 de febrero, a estos dos implicados, hoy surtieron todos los trámites de ley y fueron cobijados con medida de aseguramiento en la cárcel de Cúcuta. “Se esclarece este crimen”, dijo el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.

El director de la Policía además contó que uno de los detenidos, Carlos Daniel Pinzón, es primo del exdirector del hosptital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, Jairo Pinzón López, a quien este líder social le hizo un seguimiento por posibles actos de corrupción.

Precisamente el 15 de febrero, Jairo Pinzón presentó la carta de renuncia irrevocable a su cargo como gerente del hospital de Ocaña, para emprender la defensa en los estrados judiciales de las investigaciones que pesan en su contra. En la misiva señala a los detractores políticos, quienes a través de “viles maniobras y ataques, afectan el buen nombre y la dignidad humana e incluso la libertad”, según dio a conocer La Opinión.

