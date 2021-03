“Sé que tendré que vivir con el dolor en la espalda, por lo menos este año”: Egan Bernal

El colombiano enfoca su temporada en el Giro de Italia donde será el líder del Ineos Grenadiers. Vía: Ineos

Días después de iniciar su temporada 2021 en la Estrella de Bessèges y en el Tour de la Provence, el ciclista colombiano Egan Bernal ha reconocido que poco a poco va cogiendo el ritmo de competencia que quiere, ese que en su momento lo llevó a coronarse campeón del Tour de Francia 2019, aunque señala que todavía tiene presente un problema que lo aqueja, el dolor en su espalda.

Y es que este problema físico lo obligó a abandonar la pasada edición del Tour, posteriormente, tras unos exámenes médicos practicados, fue diagnosticado con la escoliosis de la columna vertebral y esto le puso fin a su temporada.

En la previa del Trofeo Laigueglia, carrera italiana que disputada este miércoles, el Zipaquireño habló con el medio local La Gazzetta dello Sport y se refirió a lo que está siendo su preparación para el Giro de Italia que se correrá del 8 al 30 de mayo, sin embargo, dejó una frase respecto a su espalda que preocupa al ciclismo cafetero.

“En el Ventoux (montaña que hizo parte del Tour de la Provence), mi espalda no me causó demasiado dolor. Desafortunadamente, sé que tendré que vivir con el dolor, al menos por este año. Solo quiero disfrutar de esta carrera, que he querido hacer durante varios años. Que pase lo que tenga que pasar”, afirmó.

Y es que a sus 24 años el cafetero hará su debut en la gran vuelta que ya consiguió un compatriota; Nairo fue campeón en el 2014. El corredor irá como líder del Ineos y dependiendo su participación podría estar presente también en el Tour.

“Mi objetivo para el Giro de este año es volver a ser el Egan al que le gusta atacar, el Egan que no teme que le caigan. Me estoy preparando al 100 por ciento para llegar bien al Giro, pero obviamente los demás también se están preparando para ganar. No competiré solo”, añadió.

Cabe resaltar que el colombiano tiene bastante ilusión en la primera gran vuelta de la temporada, ya que hace varios años se había plateado asistir, pero algunas lesiones se lo impidieron. Él considera que tiene todo para hacer un gran papel, pues tiene muchos amigos, conoce las carreteras y tiene buenos recuerdos de su presencia en el país italiano.

Egan Bernal liderará la escuadra británica y junto a él estarán los cafeteros Iván Ramiro Sosa y Daniel Felipe Martínez, el italiano Filippo Ganna y el ruso Pavel Sivakov.

“En este momento, el único objetivo que tengo en mente es el Giro. Entonces, si me siento bien, pensaré en los Juegos Olímpicos”, concluyó el corredor, quien adelantó su viaje a Italia para reconocer la final de la etapa 19 del Giro en Alpe di Mera.

Después de culminar el Trofeo Laigueglia, Bernal se enfocará en la Strade Bianche, evento que se disputará el próximo 6 de marzo y que servirá como preparación para la etapa 11 del Giro.

Egan permanecerá en territorio italiano para correr la Tirreno-Adriatico del 10 al 16 de marzo y luego finalizará su entrenamiento el Giro compitiendo en el Tour de los Alpes en abril.

