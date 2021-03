Policía denuncia al concejal de Bogotá Diego Cancino por “alentar el desorden”

Concejal de Bogotá Diego Cancino, del partido Alianza Verde. (Concejo de Bogotá)

El pasado domingo 28 de febrero se realizó una manifestación de defensores ambientalistas en la vía que conduce de Bogotá a La Calera, en la cual intervino la Policía y el concejal Diego Cancino, quien hizo presencia en el lugar, y denunció posteriormente que dos mujeres habían sido agredidas por uniformados.

Cancino ha sido uno de los políticos que más ha denunciado casos de abuso policial, pero en esta ocasión recibió una denuncia por parte de la Policía porque, según la institución, alentó a varios manifestantes para que irrespetaran a los uniformados.

Así lo comunicó el cabildante en su cuenta de Twitter: “Quiero contarles que he sido denunciado por la Policía, me señalan de alentar al desorden porque el domingo denuncié cómo irrumpieron una protesta, amenazaron una mamá, le pegaron a un niño y apresaron una ambientalista. Mi respuesta: denunciar la brutalidad policía no es delito”.

En la denuncia que envió la Policía al Comité de Ética del Concejo de Bogotá, aseguraron que el concejal Cancino “incita a las personas asistentes al desorden y al irrespeto al personal uniformado valiéndose y haciendo uso de su cargo como funcionario público, así mismo lanza varios improperios y palabras injuriosas en contra de la institución, en todo momento se mostró desafiante y en total irrespeto al personal uniformado, que allí nos encontrábamos, situación que posteriormente fue llevada por dicho concejal dentro de sus redes sociales, transgrediendo nuevamente la institución con sus comentarios”.

Para la institución, “este ciudadano, como servidor público, y sus actuaciones deben estar enmarcadas dentro de la normatividad existente, ya que su investidura de servidor público, como concejal de la ciudad de Bogotá D.C, así lo exige, por lo que de manera atenta y respetuosa solicito a ese despacho se estudie la posibilidad de ser necesario adelantar los trámites y acciones pertinentes si así lo ve pertinente”.

Quien firma el documento es el capitán Ricardo Andrés Toro, comandante de la Estación de Policía La Calera.

Sobre la protesta en La Calera

La manifestación se realizó en defensa de los yacimientos de agua que se encuentran en ese municipio aledaño a Bogotá, con el objetivo de pedir su protección y la eliminación de construcciones que pueden afectar esos espacios naturales.

Según la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle, en la manifestación participaron unas 20 personas que se encontraron en el parque principal del municipio de La Calera, donde realizaron un performance.

Posteriormente, las mismas personas entre las que, según afirma el Comité, se encontraban niños y mujeres, se movilizaron sobre la vía que conecta a la capital con ese municipio, bloqueando uno de los carriles de la vía y exigiendo protección a los yacimiento hídricos. Así llegaron hasta la construcción que presuntamente afectará las fuentes hídricas del pueblo y la comunidad.

Sobre las 4:45 p. m. un grupo de doce uniformados de la Policía llegó hasta el lugar e intervino la manifestación. En medio de la acción policial, según los manifestantes, se presentó una agresión por parte de los agentes hacia varias personas que resultaron heridas después del hecho.

Una nueva denuncia por supuestos excesos de parte de la Policía se presentaron tras una manifestación en el municipio de La Calera. En la imagen, agentes durante protestas en la universidad pedagógica. Foto Mariano Vimos, Colprensa.

“Empujaron a un niño de 4 años que estaba junto a su madre, también a otro de 10 años y que se movilizaban pacíficamente con una pancarta, iba en compañía de su madre y padre (tutores legales)”, señaló el Comité de Derechos Humanos. Así mismo, señalaron que un manifestante fue golpeado con un bolillo.

“Uno de los policías, quien tenía su número de identificación oculto, golpea y ahorca a Astrid Carolina Garcia. El policía tenía un anillo en la mano y se raspa el dedo al golpearla. Luego, inmoviliza a la compañera, la esposa y tratan de llevársela entre varios policías más mientras otros agredían al resto de las personas que se movilizaban. Las empujaron y golpearon en vientre y brazos a varios manifestantes. Los policías intentan insertar la mano al bolsillo del pantalón de Astrid y la trasladan a la estación de Policía municipal”, señaló el Comité.

La denuncia fue replicada por los concejales de Bogotá Diego Cancino, quien se encontraba en el lugar, y Heidy Sánchez, quienes agregaron videos de la situación que se vivió en la manifestación ambiental en La Calera.

“Hoy en una movilización en defensa del agua y territorio en La Calera, fueron agredidas las y los manifestantes por parte de la fuerza pública, dejando personas heridas y retenidas. Lamentable que la @PoliciaColombia siga restringiendo la protesta en vez de garantizarla. Además de reprimir este ejercicio de protesta social, amenazan con judicializar a Astrid Carolina García, una de las manifestantes. Según informan, fue una de las personas más agredidas y tiene un antecedente de salud de cirugía de corazón abierto”, señaló la concejal Sánchez.

