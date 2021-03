“César murió ahogado en el Parque Tayrona por falta de equipos y personal médico”: familiares de turista fallecido

Según testigos, en el lugar no había personal de primeros auxilios y el hombre fue ayudado por la ciudadanía. Vía: Opinión Caribe

Un hecho trágico se presentó el pasado 28 de febrero en el Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en Santa Marta, en el que un hombre perdió la vida luego de hacer una inmersión en las aguas. A pesar de que las personas que presenciaron el hecho intentaron ayudar, tras denunciar que no había presencia de personal experto en ese tipo de emergencias, el bañista finalmente murió.

El colombiano de 33 años, procedente de la ciudad de Bogotá, e identificado como César Augusto Bolaño, llegó a las playas del destino más importante del Magdalena con el fin de pasar una tarde soleada en compañía de sus familiares, pero nunca se imaginó lo que estaba por suceder.

De acuerdo con las versiones de los turistas que presenciaron el fatídico suceso, Bolaño se encontraba en el balneario ubicado en el sector de Cabo San Juan, acompañado de algunos familiares, cuando de repente no pudo regresar a la orilla, al parecer, a causa de un calambre sufrido mientras nadaba en el mar, como también de las fuertes corrientes de agua que se estaban presentando.

Medios locales informaron que, algunos socorristas habrían intentado salvar al bañista, pero un ciudadano denunció en redes sociales que esa información era falsa, ya que en el lugar no había presencia de personal de primeros auxilios, es más, según su relato, fueron los mismos visitantes de la zona los que se encargaron de tratar de salvar a Bolaño.

Pues bien, este 2 de marzo una de las familiares de César Bolaño, identificada como Yulieth Cruz Paloma, habló con el medio El Informador, y confirmó las denuncias, ya que según ella, el hombre murió por la ausencia de un equipo médico y la falta de información por parte de la administración, “quienes no anunciaron a tiempo sobre el fuerte oleaje, ni la alerta amarilla que se registraba en el mar Caribe ”.

“En el parque no hay equipos médicos, no hay salvavidas, no hay flotadores y mucho menos un aviso, una alerta o una bandera amarilla que anunciara sobre el estado del mar, nadie nos avisó nada. Las olas crecen de un momento a otro y no pudimos rescatarlo, no nos dio el tiempo”, señaló Cruz Paloma en El Informador.

A su vez, la mujer indicó, en el mismo medio, que “a César no le alcanzó el tiempo; el rescate se dio por ayuda de varios turistas, si no fuera por ellos, la tragedia hubiese sido peor, porque con él habían dos personas más. Pues, corriendo nos tocó armar una cadena de ropa y agarrar unas canecas y con eso pudimos salvar al primo y a la esposa, pero César salió muy mal y no pudo aguantar”.

De igual manera, Julieth aseguró que uno de los turistas que ayudó con el rescate también estuvo a punto de ahogarse, razón por la cual tuvo que ser atendido de emergencia.

“Cuando los turistas sacan a César, llamamos al servicio médico que contratamos y resulta que la señora que se encontraba ahí no tenía conocimiento para prestar los primeros auxilios y eso que es auxiliar de enfermería, así que volvimos a acudir a los turistas y en medio de eso, salió una médica y fue quien nos ayudó con esa primera atención, pero todo fue demasiado tarde”, manifestó Yulieth en el medio regional.

La familiar también señaló que la tragedia ocurrió “por culpa de las entidades nacionales al no contar con el personal capacitado, ni con los elementos requeridos para atender este tipo de situaciones”, además indica que, “sí para ingresar al lugar nos piden un seguro, por qué Parques Nacionales no le exige a las aseguradoras los elementos necesarios para salvar a una persona ; lo único que la aseguradora ‘Medlife’ tenía era una carpa y una auxiliar que no tenía los conocimientos para reanimar o dar rescate en cualquier otra circunstancia”.

“Cómo es posible que en uno de los parques más importantes de Colombia no den aviso sobre el estado del mar, no informen que no se pueden bañar por las condiciones climáticas. La playa estaba llena, habían niños, señoras, adultos mayores; esto nos pasó a nosotros, pero les pudo haber pasado a uno de ellos”, agregó Yulieth en el portal local.

La mujer a su vez aseguró que, la enfermera que atendió primero a César “no tenía ni una botella de alcohol. ¿Cómo es posible que en tiempos de covid – 19 la enfermera que supuestamente presta atención médica en el parque no cuente con un poco de alcohol? César murió por falta de atención, de equipos, de personal. Nadie pudo hacer nada, porque en el Parque Tayrona no hay nada”.

