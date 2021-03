Comunes presenta su nuevo logo y rompe con su pasado como partido FARC

El logo del Partido Comunes fue presentado este 28 de febrero.

El pasado 24 de enero, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido tras la desmovilización de esta guerrilla durante el Gobierno Santos, cambió su nombre a Comunes, como parte de la estrategia para la campaña de las elecciones de 2022. Y este 28 de febrero, la colectividad dio a conocer su nuevo logo.

El logo pasado era una rosa roja, con una estrella de cinco puntas en el medio, y sobre un fondo blanco, en el que también estaban plasmadas las siglas del partido político: FARC.

Fotografía de archivo de algunas personas que sostienen una bandera con el logo del partido de las FARC ahora llamado Comunes. EFE/JUAN PÁEZ/Archivo

Entretanto, el logo presentado la tarde de este domingo, tiene un fondo rojo sobre el que se aprecia una composición entre una rosa y una paloma, el símbolo de la paz, con trazos blancos. En la parte superior, se observa en mayúsculas la palabra COMUNES.

“Queremos presentarles nuestro nuevo logo y darle las gracias a las personas que enviaron sus propuestas. ¡#SomosComunes! La vida digna y la paz son nuestra razón de ser”, fueron las palabras en Twitter del partido político para presentar el cambio en la piza visual que lo identifica.

El cambio de nombre del partido se produjo el 24 de marzo, durante una votación de la II Asamblea Extraordinaria del partido, en el que se contemplaron tres opciones para reemplazar a las siglas FARC. Se trató de la Unidad Popular del Común, Fuerza del Común y Comunes, siendo este último el escogido por la colectividad.

En ese entonces, el presidente del partido, Rodrigo Londoño (Timochenko) manifestó que “la práctica, la realidad, demostró que no fue lo más acertado —mantener el nombre FARC—. Espero que en esta segunda asamblea extraordinaria del partido, por la vida, por la paz con justicia social, la militancia debata este tema y cambiemos el nombre del partido”.

En línea con lo dicho pro Rodrigo Londoño poco más de un mes atrás, la senadora Griselda Lobo, antes conocida con el alias de Sandra Ramírez, manifestó: “Ser Comunes es dar un paso más hacia la lucha por la implantación del Acuerdo de Paz, es un paso más hacia la reconciliación, el diálogo y la esperanza por ver un mejor país”.

Comunes y su intención de unirse al Pacto Histórico propuesto por la Colombia Humana

El partido Comunes anunció el 16 de febrero que está dispuesto a unirse a la coalición de partidos de izquierda que se anunció el pasado el 11 de este mes, el que están el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Partido Comunista, Unión Patriótica, Mais, Partido de Trabajo de Colombia y otros. A través de una carta, los excombatientes de las Farc declararon su “entera disposición a ser parte de dicho Pacto Histórico”, como lo han denominado.

El 'Pacto Histórico' está compuesto por el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Partido Comunista, Unión Patriótica, Mais, Partido de Trabajo de Colombia y otros. Foto: COLPRENSA

En el documento que dieron a conocer en una rueda de prensa este martes, dijeron que apoyan la propuesta de esta coalición de conseguir 55 senadores y 86 representantes a la Cámara para el periodo 2022-2026 en el Congreso de la República “para aprobar las reformas urgentes que demanda la transformación de Colombia” y ofrecieron las cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara que les otorga el Acuerdo de Paz (en el próximo periodo) para ser mayoría en el Congreso en 2022, como lo busca la iniciativa..

El senador exfarc Carlos Antonio Lozada manifestó que “nosotros hemos venido hablando, desde diciembre, con los dirigentes de esos partidos en el Congreso para una convergencia. Ellos sacaron su anuncio independientemente, pero, como la política ha sido siempre ‘sin vetos’, entendimos que podíamos ser parte. Por eso, sacamos el comunicado”.

Sin embargo, dos congresistas de Colombia Humana, Gustavo Bolívar y David Racero, en una respuesta ambigua al Portal de La Silla Vacía manifestaron que Comunes no hará parte de la campaña al Congreso porque ellos no necesitan hacer proselitismo, debido a que ya tienen las 10 curules, cinco en Senado y cinco en Cámara que les garantiza el Acuerdo de Paz hasta 2026.

“No. Descartado. Ellos no están buscando curules porque ya las tienen hasta 2026. No están en campaña. Lo que dicen es que contemos con esos votos dentro del 55/86 (la estrategia para tener mayorías en el Congreso)”, señaló Bolívar.

En la misma línea, David Racero comentó que reciben positivamente el comunicado de Comunes, pero que “no sería adecuado ni estratégico que hiciéramos la lista al Congreso con Comunes, por la sencilla razón de que ellos ya tienen curules dadas por el acuerdo de paz”.

Algunas partes del acuerdo temen por el costo político que que implicaría incluirlos oficialmente en la alianza, y más ahora que la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a sus líderes por su política de secuestros y que ellos tendrán que reconocer en los próximos meses para gozar de una pena alternativa a la prisión.

Sin embargo, hay algunas que defienden la entrada de Comunes a la coalición, como Armando Benedetti: “Ellos ya están. Quién más que Comunes para estar en esta alianza, que han hecho más por la paz que Juan Manuel Santos”, señaló para la Silla Vacía.

También le puede interesar: