Abogado de Monsalve dice que la Fiscalía ya tiene lista la solicitud de preclusión para el caso de Álvaro Uribe

El 6 de marzo se cumple el plazo para que la Fiscalía General de la Nación presente el escrito de acusación o pida la preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está involucrado en un caso de soborno de testigos y por el que fue detenido y renunció al Congreso de la República.

Gabriel Jaimes, el polémico fiscal encargado del caso, dice estar recaudando pruebas para determinar si hay evidencia suficiente para sustentar la acusación de Juan Guillermo Monsalve —quien es el principal testigo contra el exsenador—. Este último se negó presentarse ante el ente investigador, pues no confía en la imparcialidad del organismo.

Miguel Ángel del Río Malo, Abogado de Monsalve, confirmó este domingo que Monsalve no declarará. Así lo hizo saber en su cuenta de Twitter:

No declarará porque ya lo hizo no solamente una vez sino varias. Es decir, que están dados todos los elementos para ir a juicio. para llevar a juicio al señor Uribe Vélez. No creemos en una Fiscalía sesgada y parcializada en donde el señor Uribe Vélez parece más una víctima que un imputado.