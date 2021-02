Pautips confirmó que tiene novio y sus seguidores buscan pistas para saber quién es

Se acabaron las especulaciones acerca de la vida amorosa de la influenciadora y empresaria Paula Galindo, más conocida como Pautips. La creadora de contenido confirmó a través de sus redes sociales que tiene novio y está muy contenta con su nueva relación.

El anuncio lo hizo en medio de una dinámica que realizó en Instagram llamada “Conóceme”, y consistía en que sus seguidores le hicieran preguntas relacionadas a su vida. Por supuesto, la pregunta que más recibió fue “¿Tienes novio?”, a lo que Pautips dio una respuesta muy limitada.

“Es afirmativo y eso es todo lo que voy a decir”, dijo la influenciadora mientras sonreía.

Ante una declaración tan corta, pero tan polémica, sus seguidores la interrogaron más acerca del tema. Incluso, en uno de los mensajes que recibió Pautips, la acusaron de no contar detalles de su relación para impulsar su imagen. Según varios usuarios de internet, todo haría parte de una controversial estrategia de marketing.

— “¿Por qué no nos quieres decir cómo se llama tu novio? Para ganar views y polémicas”

— “Eso no es cierto. Yo creo que mi relación pasada fue demasiado pública y al final para mí no fue una buena experiencia. Si en algún momento decido hacer pública mi relación es porque me voy a sentir segura de hacerlo, pero en este momento no estoy obligada a hacerlo”, dijo la creadora de contenido.