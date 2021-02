Empresario hallado muerto en Bogotá tenía millonarias deudas que lo preocupaban

Michel Correa, empresario colombiano.

Las autoridades de la capital del país siguen tratando de esclarecer la muerte del empresario Michel Correa después de que lo encontraran muerto el pasado 23 de febrero en una zona de Kennedy. Algunos testimonios que se han conocido de testigos y familiares afirman que Correa tenía problemas económicos y estaba desesperado, razón por la que habría podido terminar con su propia vida.

Los informes policiales dan cuenta de que el cuerpo de empresario tenía un disparo en el rostro y a su lado estaba el arma de fuego. El diario El Tiempo recogió el testimonio de un vecino del sector que vio a Correa antes de morir, “yo lo vi deambulando por el lugar y, de pronto, escuché la detonación. Luego vi a este mismo hombre tirado, y a su lado había un arma de fuego”.

Este sábado 27 de febrero, ese mismo medio reveló las declaraciones de algunos conocidos y amigos de Correa que habían realizado negocios con él y a los que les debía mucho dinero. “Solo en mi familia Michel quedó con una deuda superior a los 700 millones de pesos, pero sé que hubo muchas personas que invirtieron sus ahorros en él”, dijo una persona que prefirió no revelar su identidad.

Otra persona que conoció al empresario hace casi 5 años señaló que “alguna vez tuve un sobrante de dinero y, debido a que ya lo conocía, invertí en sus negocios. Esa inversión fue creciendo con los años hasta sumar unos 480 millones de pesos”.

Con estos datos, la muerte de Michel Correa no solo causó tristeza a quienes lo conocían y destacaban la calidad de persona que era el empresario, sino que también dejó repercusiones económicas a todos aquellos que habían invertido dinero con él.

En una entrevista en Alerta Bogotá, la hermana de Michel aseguró que la familia del empresario no estaba enterada de las deudas de este, al parecer, el hombre había preferido llevar solo su preocupación por el dinero. “Es la historia de quiebra económica por pandemia y no sabíamos. Nos empezamos a enterar de muchas cosas en los últimos dos días. Él no contaba, no contaba, como tratando de tapar huecos, y al parecer no logró los sistemas de apalancamiento de su empresa como rentista de capital. Todo esto son conjeturas. Los retiros que se veían en los cajeros electrónicos, el celular apagado, tratando de pagar desesperadamente algunas deudas”, comentó Liliana Correa.

Sin embargo, la hermana de Correa aseguró que, por ahora, todo son suposiciones y las autoridades siguen determinando qué causó la muerte del empresario que tiene sumida en la tristeza a sus amigos y familiares.

Así encontraron a Michel Correa

En la tarde del martes 23 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el empresario identificado como Michel Roberto Correa fue encontrado sin vida por integrantes del cuadrante adscrito a la jurisdicción de Castilla.

En cercanías a un parque del barrio Castilla, el cuerpo del empresario y presidente de la Fundación Casa Grau, fue hallado sobre las 11:20 a.m. y posteriormente fue conducido hasta la Clínica del Occidente sin signos vitales.

Mientras las autoridades buscan establecer la causa exacta por la que habría muerto Correa, de momento las investigaciones preliminares dan cuenta de que el hombre había salido de su casa para prestar un dinero a un conocido y desde entonces no regresó a su residencia con su familia.

Así habría sucedido la desaparición

En la sección del ‘ojo de la noche’ de Noticias Caracol, se reportó la desaparición de un empresario identificado como Michel Roberto Correa, quien habría salido de su hogar para encontrarse con un amigo y colega, para prestarle dinero. El hombre, según reportó Noticias Caracol y El Tiempo, fue visto por última vez en el centro comercial Andino de la capital.

De acuerdo con el relato de Natalia Villalba, esposa de Correa, el hombre habría salido de su apartamento, en el norte de la ciudad, hacia las 2:00 p.m del lunes 22 de febrero, para retirar el dinero que le había prometido a su amigo.

“Él salió de aquí de la casa, se despidió y me dijo ‘voy al banco a sacar un dinero para prestarle a un amigo socio de una compañía’, entonces yo le dije que cuánto dinero y me dijo una cifra sencilla, dos millones de pesos. No me preocupé”, relató la mujer.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: