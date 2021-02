Explosivas declaraciones del ‘Ñoño’ Elías: ratifica que “hubo plata corrupta” en la reelección de Juan Manuel Santos

Expresidente Juan Manuel Santos, implicado en testimonio del excongresista Bernardo "Ñoño" Elías. Fotos: Colprensa.

Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como ‘Ñoño Elías’, ‘prendió el ventilador’ y desató controversia por sus recientes testimonios emitidos donde salpica, por presunta corrupción, al expresidente Juan Manuel Santos, a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody y al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por su supuesta participación en el escándalo de Odebrecht.

En diálogo con la Revista Semana, ‘el cacique electoral de Córdoba’ ratificó que el exmandatario colombiano recibió dineros por parte de la firma brasileña Obredecht para financiar su segunda campaña presidencial, en la cual derrotó en segunda vuelta al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

Alfonso Portela, defensor judicial de Santos Calderón, ha desvirtuado públicamente, y en repetidas ocasiones, las declaraciones del excongresista Elías Vidal. Sin embargo, en su diálogo con Semana, el ‘Ñoño’ asegura que los argumentos del jurista son “un cuento viejo” y que “todo el mundo sale a negar lo que pasa”.

“Un premio nobel de la paz amenazando... (...) Yo siento que es una amenaza”, criticó Ñoño a Juan Manuel Santos y a su abogado, quienes han anunciado que tienen pruebas que desmienten completamente lo dicho por el exparlamentario. Además, entre otros, mencionó a Alfonso Prada, el exsecretario general de Santos e hizo una polémica declaración:

“Desde el día que comencé a decir que había entrado plata a la campaña Santos Presidente me trasladaron de celda. Todo el país lo sabe, me han llegado amenazas acá de todo tipo”, Ñoño Elías en Semana.

Bernardo Elías, quien es ingeniero civil, cuestionó en Semana a varios miembros del gabinete Santos y dijo que esas “amenazas” no van acorde con el “nobel de la paz, por el cual yo voté porque creía en la paz de Colombia”, cuestionó el exsenador, mientras aseguró que en su más de una década en el Congreso, acompañó a Santos Calderón en su gobierno.

Expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos - José Roberto Prieto, exgerente de campaña presidencial 2014.

Sobre la reunión de Santos con el directivo de Odebrecht

Esta semana, el abogado de Juan Manuel Santos aseguró a Blu Radio que Juan Manuel Santos sí se reunió con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, para tratar “inauguraciones de obra y temas institucionales”, pero, según Portela, nunca se trataron “temas de campaña”. El entrevistado le dijo a Semana que tiene “la prueba de que sí fue a Palacio, y no solo eso: es que le cobraron la gestión del otrosí Ocaña-Gamarra”. Además, aseguró que hay dos Martorelli: uno antes de que ‘explotara’ todo, y otro después.

“Martorelli le dice a Otto Bula que, para que no nos enredemos, él iba a decir que me conoció desde la posesión del presidente Santos II. Eso era agosto de 2014. Y el señor Luis Fernando Andrade le dijo a Juan Sebastián Correa que dijéramos que solo era una reunión en mi apartamento, con las circunstancias que se conocen: que él se retiró. Todo eso es mentira”, reveló el Ñoño a Semana.

El medio bogotano le preguntó a Bernardo Elías si la campaña de reelección de Santos “tiene plata corrupta”, a lo que el ‘Ñoño’ respondió “claro que tiene plata corrupta” y aseguró que Odebrecht le dio a Roberto Prieto, exgerente de campaña del Nobel de Paz, 400.000 dólares para afiches, un millón de dólares para una encuesta que beneficiaría al exprimer mandatario y otras ‘dádivas’. Igualmente, reconoció que el mismo Prieto le pidió plata al Ñoño para, supuestamente, ayudar en la campaña de Santos.

Musa Besaile y el Ñoño Elías eran los recontrachachos. Los votos los poníamos nosotros.

En otros apartes de la entrevista, el Ñoño dio a entender que la campaña de Santos Calderón no solo habría recibido plata de Odebrecht, sino que también de otros procederes y aseguró que algún día revelará a qué se refiere.

Exministra de Transporte, Cecilia Álvarez - Exministra d Educación Gina Parody.

Tras seguir echando culpas a Santos, Prieto, Martorelli y las exministras Parody y Álvarez, el Ñoño le dijo a Semana que si algo le pasa a él o a su familia, responsabiliza a todos los que ha nombrado en su diálogo con ese medio, que, entre otros, también se encuentra Otto Bula.

“A mí unos pesos me alcanzaron para hacer cositas ahí”, reveló el ‘Ñoño’, haciendo referencia a que con la plata que le entregó Odebrecht, él utilizó 600 millones de pesos para el plebiscito por la paz en 2016.

“Al Ñoño hay que creerle porque está diciendo la verdad”: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti también fue nombrado por el Ñoño, y aseguró que cuando explotó el escándalo, Benedetti lo llamó y le advirtió que quien “saldría perdiendo” era Bernardo Elías. Por otro lado, reveló que “le duele” que Juan Manuel Santos, a quien él ayudó, lo amenace.

Si nosotros no hubiéramos puesto los votos, no hubiese paz y no hubiese presidente.

El ‘Ñoño’ finalizó su diálogo con Semana mandándole un mensaje a Santos: “Yo también tengo familia y tengo hijos, que se acuerde de eso, que él los conoció, así como él los tiene también. No es una amenaza, no es bueno estar amenazando a la gente; yo tampoco estoy para que me amenacen”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA