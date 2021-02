“Sin el liderazgo de Duque se abusará mucho”: Claudia López pide al Gobierno nacional apoyar una reforma a la Policía

A inicios de esta semana la alcaldía de Bogotá emitió una reglamentación prohibiendo que los llamados gastrobares funcionaran en la ciudad, después de aglomeraciones presentadas en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Esto causó que los propietarios de estos centros realizaran movilizaciones para rechazar la medida.

A la protesta de dueños y trabajadores de los centros nocturnos, se unieron jóvenes y otras organizaciones sociales, que emprendieron marchas en diferentes sectores de la capital. El problema se intensificó cuando el Esmad lanzó gases y actualmente tiene a un joven que puede perder su ojo por un proyectil que le impactó en el ojo.

Las críticas a la alcaldesa no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que quien da las ordenes a la institución, después del presidente Iván Duque, es ella, quien, antes de llegar a la alcaldía, rechazó en varias ocasiones el actuar del Esmad en Bogotá. En esta ocasión dijo que se trató de un incumplimiento en los protocolos.

No se puede disparar nada al cuerpo de un manifestante, <b>muchísimo menos a la cara, de manera que es otro caso en el que se incumplen nuestras instrucciones y los protocolos, es una cosa frustrante porque no importa uno cuánto este encima, que diga o cuántos protocolos haga, si no los acatan</b>