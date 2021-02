La historia del jornalero que pasó de no tener ni seguridad social a volverse millonario

Este 25 de febrero, un habitante de Caldas se convirtió en millonario, pues fue el afortunado ganador del súper chance millonario que se juega en la región y que en días pasados entregó 4.000 millones de pesos.

El ganador es un agricultor que compró el chance en Manizales, pero vive en otro municipio del departamento. Así lo contó a El Tiempo el gerente de la empresa de azar SuSuerte, Julián Hurtado.

Es un hombre de 45 años, residente de una vereda del departamento de Caldas, vive como agregado en una finca. Es de origen muy humilde, no tiene trabajo fijo, sino al día; es jornalero y ni siquiera tiene seguridad social.

El ganador de los 1.500 millones de pesos vive en una finca con sus hermanos, no tiene hijo ni esposa y ha sido cliente de la empresa por muchos años.

Según el diario, este no es el primer chance que se gana, pues desde los 27 años, cuando su papá le regaló el primer chance, logró llevarse una primera alegría y se ganó 400.000 pesos de la época. Años más tarde, en el 2016, ganó casi cuatro millones de pesos con los que se compró una moto.

“Él siguió haciendo el chance cada ocho días, cada que podía salir al pueblo. Hace poco, en 2016, vuelve y se gana un chance, esa ocasión de 3.8 millones de pesos; con ese dinero se compró su primera moto, con la que trabaja”, añadió el gerente de SuSuerte.

Aunque el hombre siempre jugaba el mismo número, el chance ganador lo jugó con uno totalmente diferente. A las 7:00 p.m., contó el gerente, el campesino entró a un puesto de venta de Susuerte. Sobre el mesón quedaba el último impreso del ‘chance millonario’ y tomó el que tenía el número 9027 con la Lotería del Valle y el 3504 con la Lotería de Manizales por 5.000 pesos

Dijo inicialmente: ‘No me he ganado uno de tres cifras, me voy a ganar uno de cuatro; además, qué hago yo con tanta plata’. Sin embargo, tanto le insistió la vendedora que decidió comprarlo y amaneció hoy con semejante sorpresa.