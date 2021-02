Fernando Ruiz dio un balance positivo del Plan de Vacunación en el país y felicitó al Amazonas por los avances en la aplicación de dosis

Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia. Foto: MinSalud.

Desde Villavicencio, Meta, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, lideró este viernes un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para revisar los avances del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

“Los resultados han sido satisfactorios, se cumplieron las metas del primer ciclo de Pfizer y hemos avanzado con el segundo ciclo de vacunación con las de Sinovac”, aseguró el ministro, destacando que se está entrando al tercer ciclo de aplicación con las vacunas de Pfizer.

“En general hemos tenido algunos casos de pérdida de dosis por el llenado de las dosis de los viales, realmente es un número bastante menor; sin embargo, es muy importante para todos mantener la mejor capacitación y supervisión sobre las personas que realizan los procesos de vacunación”, agregó Ruiz Gómez.

También resaltó que se han tenido dificultades con las temperaturas de algunas dosis de vacunas, pero ya se notificó la situación al Invima para que realice la investigación y se está a la espera que este viernes entregue las conclusiones.

“Es importante que tengamos todos los protocolos para poder evidenciar cualquier incidente que se pueda registrar y poder actuar”, resaltó el ministro, haciendo énfasis en que se debe tener muy en cuenta la agenda de la cita para que los ciudadanos no vayan a hacer largas filas.

Por otra parte, reconoció unos avances relevantes en la curva de aprendizaje durante la primera semana de vacunación, enfocado en que se debe fortalecer la pedagogía en el sentido de tener un óptimo agendamiento, de tal manera que se eviten aglomeraciones en los puntos de vacunación. “Es muy importante que tengamos en cuenta y respetemos el agendamiento para evitar estas situaciones”, añadió el ministro Ruiz.

Avances del Plan Nacional de Vacunación

En cuanto al avance del plan, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención, recordó que hasta el reporte de ayer a las 4:00 de la tarde, el país había aplicado 64.712 vacunas, tanto en personal de salud, como en adultos de 80 años y más.

El más reciente reporte de MinSalud en la tarde de este viernes fue de 81.333 dosis aplicadas en todo el territorio nacional.

Asimismo, Bermont recordó que 71.495 colombianos del personal de talento humano están inscritos en los sistemas de capacitación para la vacunación contra el covid19, de los cuales 41.607 ya finalizaron este reporte, labor que se ha ejecutado con el trabajo articulado entre el Sena, la Universidad Nacional y Revive.

Además, manifestó que entre el 3 y 5 de marzo próximo llegarán al país 100.002 dosis del laboratorio Pfizer, cuyo proceso de asignación para los territorios ya se proyectó, de tal manera que puedan ser enviadas a los territorios tan pronto lleguen.

La misma situación sucedió con un nuevo envío de Sinovac, en el que llegarán 1.096.790 dosis el próximo 7 de marzo. Con estas vacunas, también se realizó el ejercicio de proyección de la asignación a los territorios para continuar con la ejecución del plan.

En relación con la pérdida de vacunas, tal cual lo expresó el ministro, Bermont quiso hacer hincapié en que las autoridades territoriales deben mantener un monitoreo constante y reportar continuamente el porcentaje de pérdida que se puede dar durante la extracción de las dosis de los viales.

De igual manera, el director recordó la importancia de la Mesa Departamental y de los PMU territoriales, que son los encargados de vigilar que la micro planeación en los territorios se esté efectuando tal cual está descrito en los documentos que fueron radicados ante el Ministerio, especialmente en el cumplimiento de las citas y las metas de vacunación proyectadas.

Esta mesa tiene que ser operativa, porque allí es donde se analiza qué tanto funciona el agendamiento, la distribución en el territorio, cuánto me demoro en la distribución a municipios, cómo está la cadena de frío, el plan de seguridad, la capacidad de suficientes cajas y pilas, aseveró Bermont.

Por otra parte, el director de Promoción y Prevención recordó la necesidad de que todo esté cargado en el PAI WEB, pues si no se hace es como si no existiera. “Sé que hay dificultades en algunos territorios para el cargue de la información, pero tenemos reportes de algunos territorios que no deberían estar teniéndolos”, agregó el funcionario.

Foto de archivo. Claudia Benavides, enfermera de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, recibe una inyección con una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en Bogotá, Colombia, 18 de febrero, 2021. REUTERS / Luisa González

Actualización en Mi Vacuna

El ministro de Salud indicó que a las 11:30 de la noche del 25 de febrero se hizo una actualización en la plataforma Mi Vacuna, que permitirá ir solucionando las dificultades registradas con el talento humano en salud de primera línea. No obstante, recordó que son las IPS en las que trabaja el personal, las encargadas de cargar la información de su personal para la priorización.

Al respecto, Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Salud, explicó que se han hecho diferentes actualizaciones con respecto a Mi Vacuna. “Desde ayer, se empezó un proceso automatizado, en el que recibimos la información a través de la plataforma Pisis, que es por donde las IPS nos reportan la información”, indicó Pazos Enciso.

Finalmente, el ministro Ruiz Gómez enfatizó en que las vacunas que llegarán a principios de marzo son de gran importancia, lo que implicará un reto para todos, que es pasar de un crecimiento lineal en la aplicación de vacunas a un crecimiento exponencial.

“Es un horizonte en el cual vamos a requerir un esfuerzo muy grande, alistamiento fuerte y una operación muy cimentada frente al tema logístico”, indicó el jefe de la cartera de salud, invitando a las entidades territoriales a revisar posibles dificultades evidenciadas durante estos primeros días y solucionarlas. También envió una felicitación al Amazonas por el avance que se ha tenido en la vacunación masiva en el cinturón amazónico.

“Ayer llevaba 5.101 vacunas aplicadas en un operativo que implicó un esfuerzo grande, de verdad que esperamos que en el cinturón amazónico lo podamos completar rápidamente”, agregó el ministro. Por último, les recordó a los participantes del PMU que el Ministerio está atento y abierto a las recomendaciones y dudas que se tengan en los territorios con el Plan Nacional de Vacunación, de tal manera que se puedan encontrar soluciones conjuntas en caso de que se evidencien dificultades en el proceso.