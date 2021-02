“Es absolutamente lamentable. No tiene el menor sentido”, Claudia López sobre los 4 heridos durante las manifestaciones en Bogotá

Tras conocerse el saldo de 4 heridos por las protestas sociales que se reportaron este miércoles en Bogotá, la alcaldesa capitalina Claudia López publicó un video en el que rechazó estos actos y aseguró que no es necesario llegar a la violencia para que su gobierno atienda a la solicitud de los manifestantes.

Según la mandataria, quien se encontraba transmitiendo en vivo en la noche de este miércoles, los heridos fueron un joven que tuvo un trauma en el ojo, por un elemento lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), un miembro de la Personería y dos gestores de convivencia del Distrito. Esto fue lo que dijo:

“Me acaban de informar que tenemos cuatro personas heridas, un muchacho muy afectado de un ojo, una de las personas de la Personería y dos de nuestros gestores de convivencia. Eso es absolutamente lamentable, por supuesto, y no tenemos que llegar a eso, es absolutamente evitable, no tiene sentido, no tiene el menor sentido”.