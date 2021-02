“El bandido farcsantos se robó la presidencia”, María Fernanda Cabal arremetió, de nuevo, contra Juan Manuel Santos

La senadora María Fernanda Cabal se despachó contra el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos. Fotos: Colprensa.

Tras las explosivas declaraciones del exsenador Bernardo Miguel “Ñoño” Elías Vidal sobre la presunta financiación de Odebrecht a la segunda campaña presidencial del exmandatario colombiano en 2014, Juan Manuel Santos Calderón, varios miembros del uribismo lanzaron fuertes acusaciones y pullas contra el exjefe de Estado y también Nobel de Paz.

Por su parte, la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal trinó contra Santos y lo insultó llamándolo “farcsantos”, asegurando que su colega en la colectividad, Óscar Iván Zuluaga, debió ser el presidente de Colombia en ese período presidencial, en vez de Santos Calderón, quien lo derrotó en segunda vuelta.

“El bandido farcasantos se robó la presidencia”, sentenció la parlamentaria.

Por otro lado, la también senadora de ese movimiento político, Paloma Valencia, fue una de las que reprochó lo revelado por el ‘Ñoño’ sobre Santos y escribió en su cuenta de Twitter: “Óscar Iván Zuluaga debió ser el presidente; nos robaron y para hacerlo se robaron la plata de todos los colombianos, dándole contratos a Odebrecht”.

Sobre el candidato presidencial del Centro Democrático también hubo investigaciones por la presunta entrada de dineros a su campaña, sin embargo, en octubre de 2017 el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación al no encontrar pruebas de esta denuncia.

La Sala Plena “logró determinar la inexistencia de plena prueba que permita inferir el ingreso de aportes a la campaña del señor Oscar Iván Zuluaga por parte de la Multinacional Odebrecht”, dijo en su momento el CNE.

Así mismo, dio por terminada la investigación administrativa adelantada “en contra de los señores Óscar Iván Zuluaga Escobar, David Zuluaga Martínez, Norma Maya Hoyos, Víctor Manuel Poveda Poveda, Fernando Londoño Hoyos, Carlos Holmes Trujillo y Susana Correa Borrero”.

A pesar de cerrada la investigación en el CNE, llama la atención que sí existió una reunión, en febrero de 2014, entre Óscar Iván Zuluaga en Sao Paulo, quien llevó al actual presidente Iván Duque, y el asesor político José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendonça, quien colabora con la justicia brasileña sobre el caso de los sobornos de Odebrecht a políticos de ese país.

En 2019, en una plenaria del Senado, Zuluaga aseguró que todos los ingresos y gastos de su campaña permanecen en la contabilidad, y que cinco investigaciones –entre ellas, algunas realizadas en Brasil– dan cuenta de su legalidad.

“Jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley. Vengo a decirles que cumplamos la Constitución, que en el artículo 29 dice que toda persona se presume inocente hasta que no se le haya declarado judicialmente culpable”, manifestó.

Según explicó el excandidato ante la justicia brasilera, el publicista Mendonça negó que él o alguien cercano hubiese concedido una entrevista a la revista Veja de Brasil, en la que supuestamente contó que Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares por su asesoría a su campaña presidencial en 2014.

“A través de nuestros abogados, obligamos a Duda Mendonça a comparecer para que, bajo la gravedad del juramento y ante los jueces de Brasil, dijera la verdad de los hechos de lo que había ocurrido con mi campaña. En ese expediente, que le dimos a la Fiscalía, se dicen cosas muy reveladoras, como que nunca le dio la entrevista ni él ni una persona relacionada a la revista Veja, y que todo el proceso judicial no correspondía a la realidad de una entrevista, porque nunca se la dio y así se lo dijo a los jueces”, declaró en la plenaria que fue convocada por el expresidente Álvaro Uribe.