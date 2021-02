Aunque el hurto a personas disminuyó, la extorsión aumentó en la capital: Probogotá

Este 24 de febrero, durante el foro “La seguridad en tiempos de pandemia”, Probogotá dio a conocer el balance de la ciudad en 2020 e informó que, pese a la reducción de la mayoría de delitos, como bien lo ha registrado la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dicha tendencia a la baja no ha sido tan significativa, si se tiene en cuenta los meses de aislamiento obligatorio por el covid-19.

En palabras del director de seguridad ciudadana de Probogotá, César Restrepo, en Noticias Caracol, la disminución de los delitos “no representa un número significativo a la luz del contexto que vivimos en la ciudad. Durante ocho meses vivimos con algunas medidas de restricción, pero sobre todo durante cuatro meses, entre abril y julio, estuvo guardada casi en su totalidad”.

Los homicidios, por ejemplo, pasaron de ser 1.052 en el 2019 a 1.032 en el 2019, es decir, hubo una reducción de solo el 1,9 %, que según Probogotá no es reveladora si se tienen en cuenta las distintas etapas cuarentena. Lo que sí le sorprende a esta fundación, que cree que hay que ahondar en ello, es que las estructuras delincuenciales se hayan sostenido pese a las aparentes dificultades para la comisión de crímenes.

Lo que puede llegar a pasar, explicó Probogotá, es que una vez la capital vuelva a la normalidad, la comisión de delitos se dispare. “La celebración de unos buenos resultados en el 2020 no puede ser parámetro —para medir la inseguridad— en la medida que la ciudad tenderá a tener los mismos comportamientos que antes de la pandemia y problemas adicionales, por el impacto social y económico que el virus dejó”, señaló Restrepo.

En pocas a palabras, lo que quiso dar entender Probogotá es que el distrito debe explicar a la ciudadanía que, si bien la mayoría de hurtos disminuyeron, hecho que es favorable, no necesariamente implica que sea sostenible con el tiempo.

Deben tener cuidado con algo, en Probogotá estudiamos 15 ciudades en cuatro continentes, en todas cayeron los indicadores de delitos, pero aumentaron cuando ya no hubo confinamiento. No hubo advertencia de las autoridades que hubo una caída favorable, pero que no era sostenible porque no correspondía a un cambio estructural.