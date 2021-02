Irreverencia y animalismo: así fue la segunda emisión del programa de Carolina Sanín

Carolina Sanín, presentadora de Dominio Público, programa del Canal Capital.

‘Dominio Público’, el ‘late show’ de la escritora Carolina Sanín contó con su segunda emisión en el Canal Capital de Bogotá que dio de qué hablar por abordar un tema candente en la política de la capital de la república: la plataforma animalista y sus implicaciones en la vida de los seres vivos.

Para promocionarlo, ella acudió a su cuenta de Twitter para escribir un irreverente tweet que Infobae Colombia reproduce a continuación:

Esta noche será la segunda emisión de mi programa "Dominio público" en @CanalCapital , por si no se acordaban. Es a las ocho (agáchate y te lo enclocho). — Carolina Sanín (@SaninPazC) February 23, 2021

Luego de embragar a sus seguidores para ver el programa, Sanín tuvo un encuentro franco con la Concejal de Bogotá por el Partido Verde, Andrea Padilla, quien ha promovido una agenda ambientalista y de defensa de los derechos de los animales en la corporación.

La concejal centró su discurso con respecto a los derechos de los animales desde un punto de vista al que ella se opone, denominado como ‘Especismo’.

La especie no es una barrera para reconocerles derechos básicos a esos otros animales y que el especismo es tan injustificable como la discriminación por sexo, por género o por cualquier otra circunstancia

A lo que Sanín repuso con una frase que impactó a sus seguidores de Twitter: “La revolución moral más importante del siglo XXI es la defensa de los animales” , causa que la escritora apoya visiblemente y de la que García ha contado con éxitos en el Concejo.

La plataforma de defensa de los animales en la política bogotana

Concejal Andrea Padilla, Partido Verde.

2020 fue el año en que el activismo sobre este tipo de derechos dio un paso adelante y superó el activismo para transformarse en acciones concretas en la capital de la república.

La bancada animalista en el Concejo está liderada por el Partido Verde que gestiona proyectos que para detener la práctica de actividades crueles contra los animales.

Padilla, autora del proyecto que busca dar la estocada definitiva a las corridas de toros en Bogotá, ha sido vehemente en señalar que el texto radicado en la corporación obligará a que los organizadores de corridas o novilladas destinen el 40 por ciento del espacio de publicidad de sus eventos a informar sobre el sufrimiento de los animales utilizados en ellos.

Además, pretende reducir las jornadas de toreo de las siete permitidas actualmente a tan solo cuatro, forzar a los organizadores de las corridas a que corran con todos los gastos, incluido el de la Policía, aumentar los impuestos a estos empresarios y eliminar los elementos que causan laceraciones, torturas o heridas a los animales, como las banderillas, la pica el estoque y otros más.

Pero este primer proyecto no se quedó e intenciones y, debido a la pandemia, por segunda vez en menos de dos décadas, Bogotá no presenció corridas de toros en la temporada que abarca los meses de enero y febrero.

La concejal, quien explicó cómo percibe el movimiento animalista en el espacio de Sanín, tiene en radicado otros proyectos como: la erradicación de las peleas de gallos, por el que recibió amenazas de muerte apenas radicó el documento en la secretaría de la corporación; y otro para implementar una política de formalización y apoyo para lugares que protejan y den albergue a animales indefensos en la ciudad.

Gaviria: deshojó margaritas en el preámbulo a las presidenciales de 2022

Alejandro Gaviria, intelectual

El rector de la Universidad de los Andes y exministro de salud durante el gobierno Santos (2010-2018) fue el primer invitado de “Dominio Público”, el programa de opinión de la escritora Carolina Sanín.

La entrevista produjo titulares por la actitud expectante de la escritora ante el plausible escenario de una candidatura presidencial de Gaviria, quien prefirió un giro discursivo antes que una declaración contundente.

En Infobae Colombia reseñamos esta primera salida, al ruedo, de Sanín y Gaviria: Pese a insistencia de sectores de opinión, Alejandro Gaviria aún no decide si asume candidatura en 2022.

