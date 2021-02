Cuidado lo estafan: se hacen pasar por Mercado Libre para robarle sus compras en Colombia

Mercado Libre

Una de las plataformas de compra en línea más grandes del mundo, Mercado Libre, está siendo víctima de suplantación con casos de venta de celulares. Al parecer se trata de una modalidad de robo en el que confunden a los usuarios para robarles al menos 1′300.000 pesos. El fraude funciona así:

Blu Radio lo denunció explicando que la persona ingresa a la página de Mercado Libre y selecciona un celular que le guste, pero cuando se va a los comentarios, en la parte baja del artículo, aparecen las ofertas que promocionan el mismo producto por un valor más bajo, entonces ahí dejan el número de celular para que los incautos les escriban por WhatsApp. Por este medio el estafador le envía un link de, al parecer, MercadoLibre para hacer la transacción, pero realmente se trata de una página falsa que suplanta al sitio casi en su perfección.

A través de este espacio, la persona realiza el pago por Mercado Pago, un sistema que usa la plataforma de compras, pero que también se puede implementar en otros sitios, tal como en esta estafa. Aquí, al hacer la transacción, la persona claramente no recibe el producto final.

Lo que evidencia Blu Radio es que la URL de acceso a MercadoLibre cambia sutilmente. La original es articulo.mercadolibre.com.co y la falsa varía al final quedando articulo.mercadolibre.co.venta.ml

Finalmente, es importante tener en cuenta no contactar a nadie por fuera de la página original de la plataforma de venta, además, se recomienda comprar asegurándose que esté el servicio de Compra Protegida que se garantiza siempre dentro de MercadoLibre. Por otro lado, no se vaya a WhatsApp o trate de recibir el producto por un valor menor contactando con personas directamente porque se pueden presentar este tipo de situaciones, además, el portal electrónico no responde en estos casos.

Mercado Libre se cotiza al alza

La empresa argentina en enero de este año llegó a los USD 100.000 millones de valor de mercado. Según destacó Infobae, eso es igual a más de un cuarto del PBI de Argentina y más que doble de la capitalización bursátil sumada de todas las otras empresas locales que cotizan en Wall Street. Todas juntas no llega ni a la mitad.

Para la jerga emprendedora, la empresa que fundaron Marcos Galperin y Hernán Kazah en 1999 hace rato que dejó de ser un “unicornio”, como se denomina a las startups que valen en la Bolsa más de USD 1.000 millones. Meli, tal la sigla con la que cotiza en Wall Street, vale 100 veces que una cifra que ya es mítica por lo que les cuesta a las empresas alcanzarla.

Galperin expresa que no lo desvela la cotización ni el tamaño de su empresa, que prefiere innovar, sumar empleados, tener cada vez mejor servicio y democratizar el comercio electrónico y las finanzas en la región. Resulta poco probable que no haya cruzado al menos algún chat desde Uruguay –país al que se fue a vivir a fines de 2019– con su mesa, el puñado de vicepresidentes de mayor confianza, muchos de los cuales trabajan con él desde el día uno

Marcos afirma que sí llegaron a copiarse de Ebay. Mercado Libre fue, en sus comienzos, una copia de eBay. Galperin vio el nacimiento de esa empresa en EEUU y muy rápido trabajó para adaptar esa idea a la región. No fue fácil, pero lo logró y ahora hasta tiene flotas de aviones en Brasil y México para entregar sus productos.

