Misteriosa desaparición de un empresario en Bogotá

Michel Correa, empresario desaparecido en Bogotá.

En la sección del ‘ojo de la noche’ de Noticias Caracol, se reportó la desaparición de un empresario identificado como Michel Roberto Correa, quien habría salido de su hogar para encontrarse con un amigo y colega, para prestarle dinero. El hombre, según reportó Noticias Caracol y El Tiempo, fue visto por última vez en el centro comercial Andino de la capital.

De acuerdo con el relato de Natalia Villalba, esposa de Correa, el hombre habría salido de su apartamento, en el norte de la ciudad, hacia las 2:00 p.m del lunes 22 de febrero, para retirar el dinero que le había prometido a su amigo.

“Él salió de aquí de la casa, se despidió y me dijo ‘voy al banco a sacar un dinero para prestarle a un amigo socio de una compañía’, entonces yo le dije que cuánto dinero y me dijo una cifra sencilla, dos millones de pesos. No me preocupé”, relató la mujer.

Luego de la despedida de Natalia y Roberto, Natalia recibe una llamada del amigo con el que Roberto tenía cita en la tarde de ese lunes. El hombre le pregunta a Villalba respecto a la ubicación de Correa pues, según él, no le contestaba llamadas ni mensajes, ni había llegado al punto de encuentro que habían pactado.

Natalia le dijo a Noticias Caracol que la llamada la alarmó porque, así como lo dijo el amigo de Roberto, el empresario nunca falta a sus compromisos y, por el contrario, es muy puntual.

“Me llama el amigo y me dice que si sé de él porque no contesta el celular, y habían quedado en verse (...) que es muy extraño porque él jamás incumple una cita, y si no contesta el celular, contesta el WhatsApp diciendo ‘ya me comunico o no puedo ir’”, explicó Natalia.

Roberto Correa, quien preside la fundación GRAU, una organización que, según su página web se dedica a apoyar el desarrollo social y sostenible de las organizaciones que trabajan con poblaciones de especial protección, tiene 44 años, mide 1,65 y pesa 68 kilos, según comentó la familia.

El empresario tiene cabello negro corto y, el día que desapareció, tenía puesto un pantalón azul oscuro, unos zapatos tipo mocasín color café, y una chaqueta de color azul oscuro.

Para adelantar la investigación que dé pistas del paradero de Roberto, la Unidad de Desaparecidos de la Sijín, que ya está a cargo del caso, verificará las cámaras de seguridad que presenciaron el recorrido del empresario desde que salió de su casa hasta que llegó al centro comercial Andino.

La familia, en medio del llanto, solicitó la ayuda de la ciudadanía para encontrar al hombre del que, hace ya varias horas.

“Por favor, si alguien, pase lo que pase, nos puede ayudar, es una persona muy valiosa en la familia, en la sociedad, es un hombre muy importante para nosotros. Por favor ayúdenos, lo que sepan de él, si alguien lo vio (...)”, dijo una de las familiares de Roberto en su entrevista con Noticias Caracol.





