Comisión para la Equidad de la Mujer alerta por diferencias en cifras de feminicidios en Colombia

Enero presentó más feminicidios que días, fue una de las declaraciones en la sesión virtual que citó la Comisión de Equidad para la Mujer en el Congreso.

Como resultado de la audiencia pública en la Comisión legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, colectivos de mujeres, representantes políticos y miembros de la sociedad civil, generaron una alerta relacionada con la situación de violencia que viven las mujeres y la falta de cifras exactas relacionadas con esta problemática, por parte de las autoridades y observatorios.

De acuerdo con la representante Diana Matiz, una de las participantes en la audiencia pública, las diferencias de cifras entre los distintos actores que abordan el tema son preocupantes: “Desafortunadamente no coinciden. Al comparar las cifras reportadas para el periodo 2018 - 2020 por el portal de datos abierto del SPOA, y las cifras allegadas por la Fiscalía General de la Nación dadas por un derecho de petición, se evidencia una diferencia de 935 víctimas . Y esto es preocupante porque son datos que provienen de la misma fuente ”, aseguró la representante, de filiación conservadora, para Caracol Radio.

Lo que resulta preocupante es que “al confrontar las cifras otorgadas por la Fiscalía con las que reporta el Observatorio de Feminicidios, se evidencia una diferencia de 1.179 víctimas. Esto refleja que en Colombia no hay certeza sobre las víctimas de este flagelo”, afirmó Matiz.

El panorama no deja de ser inquietante, no solo porque no se presentan cifras unificadas sino porque los distintos actores cuentan con sus propias cifras, lo que no permite ver con claridad lo que ocurre con la violencia contra las mujeres en Colombia.

Para Matiz, esta falta de claridad induce a un error de percepción por parte del ente investigador que conduce a ‘invisibilizar’ a las víctimas, con la respectiva carga de impunidad que esta omisión produce en lo tocante a la violencia contra las mujeres.

Lo más preocupante es evidencias cómo la <b>Fiscalía reporta un descenso del 19,4%</b> de las víctimas, entre 2019 y 2020, mientras que el Observatorio plantea un incremento del 10,3% para ese mismo periodo. Es decir,<b> 444 feminicidios en 2020 quedaron en total impunidad</b>, por cuanto la entidad que investiga estos delitos desconoció la existencia de las víctimas

´Enero tuvo más feminicidios que días’

39 feminicidios se reportaron en el primer mes de 2021, de acuerdo con la contundente afirmación de Yamile Roncancio, directora de la Fundación ‘Feminicidios Colombia’, quien participó en la audiencia, lamentando que no hayan “medidas efectivas para prevenir o contrarrestarlo. Están ocurriendo cada día, con una ausencia absoluta de voces que la rechacen desde el Gobierno y desde la sociedad”.

A esta declaración se sumó el balance que realizó la representante Irma Luz Herrera, Partido Mira, Vicepresidenta de esta comisión:

Las cifras que tenemos son muy angustiosas<b>: 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar a agosto de 2020</b>; es decir, cada día hay <b>249 denuncias por este delito</b>, según la Fiscalía General de la Nación.<b> Medicina Legal realizó 19.966 exámenes forenses a mujeres por presunta violencia de pareja</b>. Se presentaron<b> 227 feminicidios en 2020 </b>y<b> 39 al 10 de febrero de 2021</b>, según la Fundación Feminicidios Colombia

Lo inquietante, de acuerdo con la representante Herrera, es que aún se presentan 630 casos de mujeres asesinadas sin tipificar feminicidio por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación asegura que está trabajando para abordar con mejores herramientas humanas y técnicas para los feminicidios que se presentan en el país.

La delegada de la Fiscalía, Luz Mariño, convocada a la audiencia, dijo que “desde el año pasado hemos intensificado el trabajo con las 35 seccionales de la Fiscalía para abordar la violencia de género y el delito de Feminicidio. Mientras tanto, en la Policía se han venido capacitando 1.545 auxiliares mujeres más para fortalecer los controles”.

La Comisión legal para la Equidad de la Mujer anunció que continuará haciendo seguimiento al tema de las cifras, en busca de alcanzar una unificación de éstas que permitan dar un panorama íntegro de la violencia contra la mujer en Colombia.

