Comisión del Congreso hará audiencia pública por casos de feminicidio en Colombia

Grupos de mujeres participan en una marcha convocada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Teniendo en cuenta el panorama de los feminicidios en Colombia, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso debatirá esta situación en medio de una audiencia pública. El encuentro, que se realizará este 22 de febrero a las 9:00 a.m., reunirá a organizaciones sociales y entidades públicas de todo el país para generar estrategias que ayuden a atacar este problema.

“Los feminicidios son la máxima expresión de la violencia basada en género y suelen ser resultado de una continua situación de violencia. Acompáñenos en esta audiencia pública sobre este flagelo en la que realizaremos en sinergia con la sociedad civil, para construir y llegar a acciones que busquen erradicarlos”, anunció la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso a través de su cuenta de Twitter.

Las congresistas afirman que en el país existen medidas jurídicas, sociales y culturales para prevenir e identificar los comportamientos violentos contra las mujeres, pero uno de los grandes retos está, además de los recursos, en que existen distintas perspectivas acerca de la misma situación. Teniendo esto en cuenta, el sector público y el privado se vincularán a esta conversación.

Entre las organizaciones sociales y civiles que participarán están la Fundación Feminicidios de Colombia, la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Red Mariposas de Alas Nuevas, el Movimiento Cívico Político Dignidad por la Guajira y la Organización zona Central Indígena de Mitú (Vaupés).

Además, el Ministerio de Justicia también confirmó su participación para estudiar la situación a fondo y designar presupuesto estatal para crear programas que ayuden a prevenir los feminicidios en Colombia.

“En el evento, se espera que las entidades públicas escuchen a las mujeres de todas las partes de Colombia, para contrarrestar el flagelo que debe tener un enfoque diferenciado en cada territorio”, aseguró la Comisión a través de un comunicado de prensa.

Cabe resaltar que, dentro de las acciones que se quieren plantear en esta audiencia, se tendrá en cuenta de forma especial el contexto actual por la pandemia del covid-19. La Comisión afirma que desde que inició la cuarentena ha hecho seguimiento a casos de violencia intrafamiliar y se ha evidenciado que las mujeres no están seguras en sus casas.

Según el Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista, 598 mujeres colombianas murieron entre enero a noviembre de 2020 victimas de feminicidios. Esta situación dejó al menos a 198 menores huérfanos y en el momento en el que se cometió el delito, 12 de las mujeres estaban embarazadas.

La organización reveló que esta cifra indica un incremento del 9,4 por ciento en este tipo de delito en comparación con 2019. Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio, afirmó que la mayoría de casos se presentaron en septiembre, cuando se registraron 86 feminicidios y 25 feminicidios en grado de tentativa, es decir, que las mujeres no murieron pero quedaron en un estado de salud delicado. Según la vocera, esta es la cifra más alta registrada en un mes desde que se creó la Red en 2017.

Los departamentos en los que más se registran feminicidios son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y la capital nacional, Bogotá. De igual forma, la organización aclaró que no tiene reportes de casos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero no es seguro que no se haya presentado este delito, sino que la falta de registro se puede deber a que no fueron denunciados.

El panorama en 2021 tampoco es alentador, pues en estos dos primeros meses del año ya se ha reportado la muerte de 18 mujeres en situaciones violentas.

Esta situación fue prevista en abril del año pasado por la representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes. La vocera explicó que “los impactos de las epidemias acentúan las desigualdades de género y el riesgo de violencia se incrementa en espacios de aislamiento”, sin embargo la alerta no evitó el desenlace fatal, por eso, desde el Congreso, se quiere fortalecer las acciones para proteger a las mujeres que habitan en Colombia.

Le puede interesar: