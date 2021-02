‘Picaíto’ para limar asperezas entre James Rodríguez y Freddy Rincón, propone Carlos ‘El Pibe’ Valderrama

Freddy Rincón y James Rodríguez jugarían un 'picaíto' de darse todas las condiciones, según 'El Pibe' Valderrama.

Luego del cruce de declaraciones entre James Rodríguez y Freddy Rincón, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama propuso la mejor forma de concluir la polémica: un ‘chico’, presumiblemente en Tuluá, Valle del Cauca.

Así lo declaró en un diálogo con ESPN Radio: “En este tema, yo, como soy capitán de la Selección, ya los estoy buscando pa’ arreglar ‘el chico’ . Estoy buscando un ‘partidito’ pa’ invitar a los dos...Un partido de fútbol, nosotros tenemos una cancha, la cancha de nosotros está en Tuluá, hay que hablar con ‘Fausto’ y listo ”.

El máximo referente que ha tenido la Selección Colombia afirmó estar a la caza de ambos talentos y que de darse se jugaría en la cancha de Faustino Asprilla, otro de los históricos mencionados por Rodríguez en la entrevista que inició dicha polémica.

Precisamente, James Rodríguez es noticia, pero no en la cancha sino en la popular plataforma de Twitch con una transmisión en la que protagonizó una partida de Call Of Duty.

Recogemos las versiones de los protagonistas de este rifirrafe futbolero mientras cuadran agendas para dirimir en la cancha lo que en medios no pudieron.

Lo que dijo James

James Rodríguez, talento del Everton y uno de los más exitosos futbolistas colombianos en el exterior.

Entrevistado por un influenciador que preguntó sobre la vida personal y la trayectoria del cucuteño, éste respondió afirmativamente sobre si se consideraba el mejor jugador de todos los tiempos en la Selección Colombia.

La piedra de toque fue el siguiente comentario: “Soy alguien que confío mucho en mí, creo que los resultados dicen eso, y todo lo que he hecho con la Selección Colombia. Pero también hay que tener en cuenta a todos esos jugadores que han sido y son también grandes. Está ‘El Pibe’, Faustino, también está Falcao. Rincón también, creo que sí, pero ese está un poco más abajo ”.

El comentario copó titulares y las reacciones no se hicieron esperar: ‘Bolillo’ señaló que eran ‘El Pibe’, Faustino y Rincón, la sagrada trinidad del fútbol colombiano.

Pero faltaba la respuesta del implicado, quien ya había criticado la actitud errática del cucuteño en el Bayern Munich.

La versión de Rincón

Freddy 'El Coloso del Pacífico' Rincón ha respondido a las declaraciones de Rodríguez mientras recibe el apoyo de otros históricos del Fútbol Colombiano.

‘Picado’ por las declaraciones de Rodríguez, Freddy Rincón se pronunció duramente con respecto al presente del jugador del Everton y señaló que carece de condiciones para ser llamado ‘Crack’.

En declaraciones para Pulso Sport en Perú, Rincón señaló que no tenía un trato personal con James pero que si afirmaba sentirse como el mejor jugador de todos los tiempos, “se le respeta” su opinión. En extenso, esto dijo Rincón:

“Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta”, para rematar con la siguiente declaración: “Yo jamás voy a decir que soy el mejor jugador en la historia de Colombia, para eso hay muchas personas. Nosotros, los jugadores, solo tenemos que hacer nuestro trabajo ”.

Lea más : Agónico empate: Deportivo Cali conserva un punto en Palmaseca ante Alianza Petrolero

El referente Carlos Valderrama anda en búsqueda de Rincón y Rodríguez para limar asperezas en las canchas, y no en los medios.

Valderrama también terció por su compañero y a modo paternal llamó la atención a James.

“Le faltó el respeto a Freddy Rincón, al grande. ¡Falta de respeto, falta de respeto! Uno tiene que tener, no joda, respeto por los grandes jugadores, las grandes personas y la historia. Freddy Rincón es grande, es ‘crack’, le faltó al respeto ”, declaró ‘El Pibe’ al programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio.

Mientras amainan las aguas, James Rodríguez fue elegido ‘Figura del mes’ para el Everton por su campaña en Premier y F.A. Cup en Inglaterra, y se espera su arribo para disputar las Eliminatorias en marzo.

También le puede interesar